Agriturismo. Ad Arezzo Fiere torna AgrieTour, dal 12 al 13 novembre, con la ventesima edizione

AREZZO – Venti anni di crescita; venti anni di sostenibilità; venti anni di innovazione. Soprattutto: venti anni di AgrieTour, il Salone nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura multifunzionale, che con il 2022 torna finalmente alla formula tradizionale, in presenza, dal 12 al 13 novembre nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi. Saranno due giorni nei quali si concentrerà tutto lo spirito che in venti anni ha contraddistinto questo evento, unico nel suo genere. A partire dal work shop con gli operatori del settore che torneranno ad Arezzo Fiere e Congressi da tutto il mondo, pronti per riprendere dal vivo quel confronto tra domanda e offerta che da sempre caratterizza AgrieTour, l’unico borsino agrituristico al mondo. Oltre a questo torneranno anche i seminari e i laboratori.

«Finalmente la macchina di questa fiera riprende a muoversi in presenza e vogliamo pensare che non sia un caso che lo faccia proprio nei festeggiamenti dei venti anni – commenta il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Ferrer Vannetti – se pensiamo a come e quanto è cambiato l’agriturismo dal 2002 a oggi, a partire dai numeri, ma anche dall’offerta, non possiamo che ripercorrere dalle primissime edizioni di AgrieTour e tenere presente a quanto anche il modo di proporre l’offerta si sia adeguato alle tendenze di domanda». Un ricco programma che partirà proprio da un evento celebrativo durante il quale saranno ripercorsi per parole chiave e con case history i venti anni di AgrieTour.

AgrieTour: tra workshop, laboratori e seminari di confronto. Con Passioni in fiera anche elementi accessori per l’agricoltura e l’ospitalità. Come detto il focus della fiera sarà l’incontro tra domanda internazionale e offerta, con il workshop b2b che in presenza agevolerà i contatti con i principali tour operator di tutto il mondo che saranno in fiera. Come ogni anno saranno a disposizione delle imprese italiane i migliori operatori, anche nazionali, del settore selezionati dalla fiera con un sistema di “matching day” intelligente che permetterà di agevolare l’incontro tra le due parti.

Torneranno poi i master formativi per gli operatori del settore che quest’anno, sulla scia dello scorso anno, saranno un vero e proprio “worklab”, dei laboratori incubatori non solo di informazioni, ma anche di idee e confronto per il miglioramento dell’offerta futura.

AgrieTour si svolgerà in contemporanea con l’evento aperto a tutto il pubblico “Passioni in Fiera”, un ampio contenitore che nei padiglioni di Arezzo Fiere ospiterà dall’agricoltura all’apicoltura, passando per gli animali, l’ornitologia e un settore dedicato esclusivamente alla canapa come materia prima. Attrezzature per la lavorazione dei terreni e degli orti, accessori per energie rinnovabili e migliorie dell’azienda.

