Centinaio ribadisce il ‘No’ al cibo sintetico: Carne, latte e pesce non possono essere prodotti in laboratorio

PAVIA – “Carne, latte e pesce non possono essere prodotti in laboratorio”.

Lo ha sottolineato questa mattina Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, in occasione della visita a Coldiretti Pavia, per firmare la petizione contro il cibo sintetico.

Sulla battaglia contro il cibo sintetico non ci sono dubbi per Centinaio. Solo ieri aveva risposto ad un tweet di Carlo Cottarelli: “Noi siamo per il Made in Italy e per la tutela del consumatore. Loro a favore delle multinazionali e di chi vuole farci mangiare carne latte e pesce prodotti in laboratorio” ha detto Centinaio.

Aperturista invece Cottarelli: “Lollobrigida dice che il governo si opporrà in ogni modo al cibo sintetico perché contrario alla nostra cultura. Capisco l’opposizione per motivi sanitari, ma perché lo stato deve impedirmi di mangiare o bere quello che voglio? Anche la coca cola non era parte della nostra cultura”.

