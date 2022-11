Carne naturale o artificiale. Crea: per il consumo pro capite non cambia (400 gr. a settimana)

ROMA – Le cellule di origine sono le medesime, per la carne sintetica valgono gli stessi caveat, raccomandazioni e accortezze indicate per quella naturale, che prevedono di non superare il consumo di 400 grammi a settimana.

Lo afferma Laura Rossi, ricercatrice del CREA Alimenti e Nutrizione, ospite del programma “Mi Manda Rai Tre”

La nutrizionista chiarisce, poi, che le carni vegetali possono sostituire i legumi ma non la carne, in quanto l’apporto proteico è diverso, pertanto la dieta deve complementare sia prodotti a base di proteine animali che vegetali.

GUARDA IL VIDEO dal minuto 23:17 al minuto 40:39 https://www.raiplay.it/video/2022/11/Mi-manda-Raitre—La-guerra-della-carne—20112022-49f9f5b3-b5cb-468f-9a8c-12ae16587a94.html

