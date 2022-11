Le banche dati BDF sono al fianco di produttori, imprenditori agricoli, periti e consulenti

MILANO – La difesa e la concimazione sostenibile delle colture sono fondamentali per produrre alimenti di qualità, garantendo una buona redditività alle aziende agricole e portando valore lungo tutta la filiera produttiva, dalla terra al consumatore finale.

Ma per scegliere come difendere e nutrire le colture servono competenze e strumenti adatti.

BDF è un’azienda tutta italiana che da più di 30 anni è un preciso punto di riferimento poiché mette a disposizione di tutta la catena agroalimentare italiana, dall’azienda agricola all’agronomo, dai laboratori di analisi fino alla grande distribuzione, database professionali, fondamentali per poter effettuare scelte corrette dal punto di vista agronomico, normativo e ambientale.

BDF è da sempre al fianco delle associazioni di produttori, delle rivendite agrarie e dei consulenti agronomi, supportandoli in ufficio così come in campo attraverso i nostri software.

Sempre con un’attenzione maniacale per i dettagli, scadenze, revoche, autorizzazioni di emergenza e nuovi prodotti.

Ascoltando le esigenze dei clienti, migliaia di utilizzatori in tutta Italia, BDF ha esteso il campo dei dati presenti nelle proprie banche dati a nuove categorie di prodotti, tra cui gli ausiliari biologici e le sostanze di base. Inoltre ora BDF può contare sui dati dei disciplinari di produzione integrata di tutte le regioni d’Italia!

Che tu segua un protocollo di agricoltura integrata o biologica, disciplinari regionali, o zero residui , BDF è il programma che fa per te. Pratico, completo, aggiornato e dal semplice utilizzo.

L’impegno del team di sviluppatori BDF è stato quello di raccogliere i dati dei mezzi tecnici e diffonderli trasversalmente lungo tutta la filiera agroalimentare. Per questo l’azienda italiana collabora e integra i dati all’interno di molte soluzioni di Agricoltura 4.0.

Hai bisogno di sapere quale prodotto utilizzare per difendere le mele dalla ticchiolatura? Oppure devi scegliere quale feromone usare per la confusione sessuale della tignola della vite?

Prendi il tuo cellulare, apri BDF UP e consulta tutti i prodotti disponibili! Semplice, vero?

Sei in ufficio e devi compilare il quaderno di campagna aziendale? L’unico supporto di cui hai davvero bisogno è BDF Premium, per consultare lo storico sempre aggiornato delle etichette dei prodotti, visualizzare le dosi, il numero massimo di trattamenti e molto, molto altro.

Rispondere alle esigenze degli utilizzatori è sempre stata una priorità, per BDF, che in questi anni ha messo a punto e continua a proporre soluzioni nuove e versatili, perché i propri dati siano fruibili nella modalità migliore, dove servono e quando servono:

• BDF desktop, banca dati completa per un uso da ufficio

• BDF cloud, la versione desktop consultabile online

• BDF up, banca dati versione smart, ottimizzata per cellulari e tablet, per un uso in mobilità

• BDF dati, soluzioni integrabili e su richiesta.

Ancora per pochi giorni, senza impegno, BDF offre a tutti l’opportunità di provare gratuitamente per trenta giorni le proprie banche dati. Trenta giorni gratis, senza inserire strumenti di pagamento; così, semplicemente per darvi modo di apprezzarne la qualità, la completezza e soprattutto l’utilizzo pratico.

Compila ora il modulo presente nel sito ufficiale e avrai trenta giorni di utilizzo completamente gratuito.

BDF: Coltiviamo Dati per fare Crescere l’Agricoltura Italiana

BDF Banche Dati Agrofarmaci – Informatica per l’agricoltura e l’ambiente ! ! !

www.bdfsrl.it

info@bdfagro.it

tel. 02 36 69 08 60

tel. 02 6592363

fax 02 6551934

