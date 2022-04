Disciplinari regionali: come consultarli gratuitamente

– messaggio promozionale –

MILANO – Qualsiasi figura professionale che operi nel settore agricolo sa quanto sia importante avere a disposizione le giuste banche dati nello svolgimento del proprio lavoro. Imprenditori agricoli, tecnici e periti agrari, agronomi e molti altri possono da oggi provare gratuitamente le banche dati BDF. Come?

Cos’è una banca dati agrofarmaci?

Le banche dati per agrofarmaci sono strumenti che raccolgono informazioni sui mezzi tecnici usati in agricoltura per la difesa delle colture. Una banca dati agrofarmaci professionale fornisce non solo gli elenchi aggiornati di tutte le sostanze attive e i fitofarmaci in commercio, in conformità a quanto emanato dal Ministero della Salute, ma fornisce anche indicazioni operative riguardanti dosi e loro modalità d’impiego.

Si tratta di preziosi strumenti a disposizione degli operatori che vogliono mettere in atto i metodi di coltivazione più moderni e, sostenibili, a tutela delle colture, dell’ambiente nonché degli operatori stessi.

Le banche dati BDF offrono tutto questo.

Importanza della consultazione delle banche dati agrofarmaci

Per chi lavora nel settore primario conoscere i nuovi prodotti a disposizione, stare al passo con le mutazioni dell’offerta ed essere informati sugli sviluppi futuri è fondamentale.

Infatti, continuamente nuove sostanze attive e agrofarmaci vengono autorizzati sulle colture, mentre altri vengono revocati; l’applicazione di prodotti non più autorizzati oppure in modo non conforme alle disposizioni da etichetta può portare alla non commercializzazione del prodotto, con conseguenti perdite in termini di fatturato.

Le banche dati per agrofarmaci BDF sono sempre in linea con la continua evoluzione delle norme che regolano il settore e con il mercato.

Indicazioni e vincoli più restrittivi nelle strategie di difesa delle colture sono inoltre previsti e descritti nei Disciplinari Regionali di produzione integrata volontaria, insieme delle norme tecniche, agronomiche e fitosanitarie, a disposizione degli operatori agricoli che intendono adottare sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale come previsto dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata SQNPI.

Tutti questi strumenti, integrati nell’offerta di BDF, consentono agli agricoltori di razionalizzare l’uso dei mezzi di difesa sulle colture, di prevenire e curare cioè le infestazioni riducendo gli sprechi e l’impatto sull’ambiente anche mantenendosi più competitivi sul mercato. Ecco perché tutti i ruoli professionali coinvolti nell’agricoltura dovrebbero consultare le banche dati di BDF, società che da più di 30 anni si occupa di dati in agricoltura e in particolare nel settore degli agrofarmaci.

BDF è la fonte professionale e affidabile di dati per la difesa delle tue colture, Scopri come accedere alle banche dati, integrate con disciplinari regionali, gratuitamente.

Comincia la tua prova gratuita

Grazie a BDF, accederai per 10 giorni alle banche dati gratis. Queste sono integrate con i disciplinari regionali e consentono di scoprire quali agrofarmaci possono essere utilizzati, in che dosi e modalità d’uso.

L’utente può visitare il sito ufficiale BDF, scegliere la sua area di interesse e attivare la prova gratuita che consente di accedere a tutte le funzionalità del software. Non sono richiesti i dati della carta di credito, ma solo un username e una password. Poi, per 10 giorni, sarà possibile consultare banche dati e disciplinari regionali in tutta libertà.

Da sempre BDF è al fianco dell’evoluzione delle moderne aziende agricole, con informazioni affidabili e in costante aggiornamento. Visita il sito ufficiale per cominciare la prova gratuita.

BDF Banche Dati Agrofarmaci – Informatica per l’agricoltura e l’ambiente

www.bdfsrl.it

info@bdfagro.it

tel. 02 36 69 08 60

tel. 02 6592363

fax 02 6551934

