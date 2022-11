La Pietra (Masaf): Con elezione Sicolo, Italia a vertici Consiglio Oleicolo Internazionale

ROMA – “Esprimo le più vive congratulazioni a Gennaro Sicolo eletto ieri, nel corso della riunione in Spagna, vicepresidente del Comitato consultivo per l’olio d’oliva e le olive da tavola del COI (Consiglio Oleicolo Internazionale).

Un prestigioso riconoscimento per la professionalità del presidente Sicolo e un ruolo di rilievo per la nostra Nazione, che dopo anni finalmente vede un italiano ai vertici dell’organizzazione intergovernativa mondiale. Sono certo che Sicolo saprà interpretare questo incarico con equilibrio e ridare peso e voce al settore olivicolo italiano in un consesso internazionale, per affrontare al meglio le sfide che ci siamo posti in un quadro globale in continuo mutamento”.

E’ quanto dichiara Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con delega alla filiera Olivicola.

