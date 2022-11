Masaf. Lollobrigida incontra Crosetto (Difesa): ‘Collaborazione tra ministeri’

ROMA – “L’impegno per la Nazione è massimo e passa da una collaborazione costante tra i ministeri”.

Ad affermarlo è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che nella giornata di oggi, ha ricevuto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Con il collega Crosetto abbiamo condiviso la volontà di intervenire per intensificare le attività di controllo sulla filiera agroalimentare per il tramite del personale in divisa, in modo da difendere in modo sempre più efficace la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole delle famiglie italiane”.

