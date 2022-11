Risorse idriche. Oggi all’Accademia dei Georgofili il punto della situazione

FIRENZE – Si è svolto oggi all’Accademia dei Georgofili l’incontro “Tecniche innovative per la gestione della fertilità”, che si inserisce nell’ambito di una proficua collaborazione fra Accademia dei Georgofili e Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Il Prof. Simone Orlandini, moderatore del convegno, ha sottolineato come il tema affrontato sia di importanza strategica da un punto di vista sia scientifico che tecnico: “Gli interventi hanno messo in evidenza come la gestione della fertilità sia centrale per il raggiungimento di obiettivi di produttività e sostenibilità. Le conoscenze scientifiche offrono agli agricoltori un importante quadro di soluzioni tecniche, che devono però essere adattate agli specifici contesti produttivi e ambientali, anche alla luce della estrema variabilità che si manifesta a causa dei cambiamenti climatici. Le tecnologie informatiche devono essere sempre più integrate nel processo produttivo in quanto le informazioni che possono mettere a disposizione rappresentano per gli imprenditori un supporto sempre più importante nell’ottica del miglioramento produttivo e della riduzione dell’impatto ambientale”.

