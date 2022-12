Badi Farm. Recinti elettrificati per rafforzare le misure di bio sicurezza

– messaggio promozionale –

Sumirago (Va) – I recinti Elettrificati Antiurto di Sicurezza Badi Farm sono utilizzati negli allevamenti di suini, per creare la Recinzione di BIO SICUREZZA, rientrando tra i provvedimenti richiesti dalle Autorità Sanitare per rafforzare la BIO-SICUREZZA negli allevamenti nei confronti dell’emergenza PSA (Peste suina africana).

Badi Farm, con più di 30 anni di esperienza nel campo delle Recinzioni Elettrificate, è oggi in prima linea per realizzare e fornire un valido recinto elettrificato atto a rafforzare le misure di bio-sicurezza negli allevamenti.

Con il Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza è possibile infatti prevenire il contatto diretto tra i suini domestici e animali selvatici esterni come ad esempio i cinghiali, possibili portatori di PSA.

Tra i requisiti richiesti dalle Autorità c’è la realizzazione di recinzioni metalliche tradizionali su lato esterno del perimetro e valido Sistema elettrificato distanziato circa 100cm dalla rete su lato interno del recinto. La distanza minima di 100cm impedirà il contatto muso-muso tra i suini in allevamento e gli eventuali cinghiali selvatici presenti all’esterno.

Attenzione inoltre che, qualora l’allevamento sia collocato in una zona con un’alta presenza di cinghiali e animali selvatici, deve essere prevista un’ulteriore elettrificazione esterna a quella perimetrale sempre segnalata dagli appositi cartelli di presenza elettrica rif.27.

Noi di Badi Farm forniamo supporto alla progettazione di impianti con i nostri recinti Elettrificati Antiurto di Sicurezza secondo la nostra esperienza sul campo a supporto di Recinti anti intrusione e di contenimento per parchi nazionali e regionali, ATS e centinaia di installazioni per privati a protezione di colture e terreni.

Noi suggeriamo l’applicazione di almeno 2-3 giri di Nastro Elettrificato Antiurto di Sicurezza da 13mm o 20mm RIF.M2 e RIF.M1, marrone oppure Bianco; posti a diversa altezza tra loro e con altezza minima da terra 20cm e massima 60 cm. Perché la bio-sicurezza veramente venga rafforzata è necessario affidarsi ad un Sistema Elettrificato valido e brevettato.

Il Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza BADI FARM è costituito dal Nastro elettrificato e garantito 10 anni. Il Nastro è progettato per avere elevata resistenza meccanica e straordinaria conducibilità lungo tutto il perimetro e massima potenza anche con il contatto della vegetazione.

Il Nastro Badi Farm è inoltre costituito da trama in polietilene da 0,50mm di diametro progettata per resistere ai raggi UV del sole e fili antiurto in poliestere (lo stesso materiale e tipologia di lavorazione delle cinture di sicurezza) da 0,80mm ai bordi del nastro che rendono impossibile l’allungamento e stiramento.

I nastri elettrificati Badi Farm da 40 mm sono composti da 10 fili inox inossidabile da 0,40mm con due paraurti da 0,80mm per evitare lo stiramento, e una resistività di 590 ohm/km.

I nastri elettrificati Badi Farm da 20 mm sono composti da 5 fili inox inossidabile da 0,40mm con due paraurti da 0,80mm per evitare lo stiramento, e una resistività di 1.100 ohm/km.

I nastri elettrificati Badi Farm da 13 mm sono composti da 4 fili inox inossidabile da 0,40mm con due paraurti da 0,80mm per evitare lo stiramento, e una resistività di 1.370 ohm/km.

Altra peculiarità del Nastro Badi Farm è la scelta di utilizzare fili conduttori in acciaio inox. Non utilizziamo infatti metalli zincati o tropicalizzati poiché questi con gli anni si rischia di ritrovarsi con un nastro arrugginito e conseguente notevole riduzione delle prestazioni.

Oltre al Nastro, è importante la scelta dell’elettrificatore. Il cuore pulsante di tutto il Sistema dove il voltaggio e l’intensità elettrica devono essere adeguati e sempre monitorati. A catalogo diversi apparati elettrificatori a seconda se necessitate di alimentazione 220v oppure batteria gel 12v e pannello solare per il mantenimento della batteria. RIF.E7 e RIF.E8.

Per sostenere, agganciare e tenere in posizione corretta il Nastro, abbiamo diversi isolatori pensati per durare e resistere.

L’isolatore rif.9N è super resistente costruito per resistere alle temperature Africane e Polari, ben costruito “isola” perfettamente il nastro evitando le dispersioni distanziandolo di circa 3 cm dai supporti. Oppure l’isolatore A0062 avvitabile al legno e molti altri.

La manutenzione? Poca ma necessaria.

Le nostre recinzioni elettrificate di Sicurezza Badi Farm funzionano così bene anche sotto “stress” da contatto con vegetazione, che spesso ci si dimentica di fare la manutenzione di base, come ad esempio il taglio della vegetazione sottostante al nastro o taglio di piante che toccano il nastro lungo il perimetro.

Suggeriamo di essere costanti nella manutenzione di routine onde evitare un eccessivo calo di prestazione del Sistema. Se il taglio dell’erba sottostante al nastro non è possibile, consigliamo di utilizzare il rif.BF_pacciamatura_052x100 telo da pacciamatura perimetrale da fissare a terra sotto il nastro.

Controllate poi spesso le prestazioni del recinto con il tester RIF.18 e RIF.19 per intervenire in tempo sui punti più deboli del recinto.

Con Badi Farm è sempre possibile scegliere soluzioni differenti per prezzo senza risparmiare sulla qualità!

Diversi i Kit chiavi in mano o anche la possibilità di acquistare il solo prodotto necessario a completare il recinto già esistente.

Alcune soluzioni possibili:

SOLUZIONE di protezione LIGHT COST con utilizzo di Corda Elettrificata 6mm e isolatori da fissare su vostra rete o palizzata esistente, sistema comprensivo di elettrificatore e sistema per la messa a terra.

SOLUZIONE di protezione HIGH PERFORMANCE, con utilizzo di Nastro Elettrificato Antiurto di Sicurezza garantito 10 anni, isolatori 9N, sistema comprensivo di elettrificatore, sistema per la messa a terra e palizzata con paletti brevettati antiurto da cinghiali e suini.

Tante altre le soluzioni possibili a seconda del vostro progetto.

Lo staff BADI FARM è a vostra disposizione per progettare su misura il vostro Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza.

