Fauna selvatica e ungulati: da Badi Farm sistemi di protezione a difesa di campi e colture

– messaggio promozionale –

Sumirago (VA) – Prima di ritrovarsi danni costosi ai propri campi e alle colture, forse è meglio pensare ad un efficiente recinto contro gli animali selvatici.

Il Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza è una barriera pensata per tenere lontani cinghiali, cervidi, lupi ma anche piccoli animali selvatici come faine e volpi.

Ogni applicazione ha le sue caratteristiche che garantiscono l’ottimale risultato.

Dal 1985 Badi Farm consiglia, progetta e fornisce con assistenza 24 ore su 24, recinzioni per il contenimento di animali di pregio, affezione e produzione e allontanamento gli animali indesiderati.

La nostra azienda opera con un servizio di consulenza, preventivazione, fornitura e assistenza nonché, per chi volesse, montaggio.

Il nostro Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza usato dai parchi nazionali, ATC e moltissimi imprenditori privati, è sì più caro del classico filo elettrificato, ma senza nastri blu e oggetti anti estetici, è molto visibile e un’importante barriera deterrente all’entrata di cinghiali, cervidi, tassi, istrici, volpi, lupi, orsi e non solo.

Abbiamo maturato la nostra esperienza nel campo con preziose collaborazioni e da più di 30 anni progettiamo installazioni con performance importanti e siamo in grado a sopperire ad ogni tipo di esigenza progettuale.

Se ci sottoponete le problematiche per le recinzioni ai frutteti, vigneti, noccioleti e oliveti saremo in grado di potervi aiutare e soprattutto evitare le pesanti perdite del duro lavoro causate da questi ospiti non desiderati.

Leggi per approfondimento e contatti Badi Farm

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it