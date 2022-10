Pensare al risparmio. Badifarm: zero sprechi di fieno, le soluzioni in box e paddock

In box

A catalogo, tre modelli di reti antispreco che saranno vostri alleati nella riduzione di sprechi.

La rete antispreco Net200 lunghezza 200x100cm con maglia da 7 cm è ideale per cavalli, puledri, pony e asini. Molto capiente, noi la riempiamo una sola volta al giorno, circa 40 kg di fieno. La utilizziamo anche in paddock agganciando le asole con semplici moschettoni alla staccionata in legno.

La Net100 , 90x100cm con maglia da 5cm ideale per cavalli, pony, puledri ma anche asini, capre e pecore… insomma una rete che riesce a far contenti tutti. Noi la utilizziamo in box e in van durante i viaggi. Suggeriamo di agganciarla (sempre sollevata da terra) con semplici moschettoni oppure con i pratici ganci da griglia Rif. Netgancio .

Di eccezionale qualità che fa la differenza, indistruttibili e resistenti ai morsi, molto apprezzate dagli allevatori per la robustezza del filato e per la lunga durata di vita.

New entry nel nostro allevamento e quindi anche nel nostro catalogo: Man21, funzionale mangiatoia ad angolo per il contenimento di fieno e mangime (se applicato sul fondo un semplice tappo)

Ecco cosa abbiamo notato con l’introduzione delle Man21 nei nostri box: – Diminuzione del fieno a terra sporco, il fieno rimane dentro la portafieno Man21 e quello che cade rimane nella zona circostante la portafieno, difficile da calpestare o sporcare. – Abbattimento delle polveri, consigliamo la portafieno soprattutto nei box con cavalli allergici e con situazioni respiratorie delicate. Ottimo anche per i box con puledri che passano molto tempo sdraiati a terra. – Semplice da riempire in pochissimo tempo. Con la portafieno Man21 stiamo riuscendo a risparmiare circa 3 – 4 kg di fieno a cavallo al giorno. Un ottimo risultato che ripaga nel tempo il costo della portafieno. La Man21 è realizzata in polipropilene ad alta resistenza, progettata anche per far fronte ai calci dei cavalli più esuberanti. In paddock Obiettivo: avere sempre fieno asciutto e disponibile per i nostri animali in paddock. Le portafieno e porta rotopresse che proponiamo e che utilizziamo sono dotate di vasca antispreco sottostante e sono tutte progettate per durare nel tempo e per resistere alla forza degli animali. L’assenza di spigoli vivi e sbavature da zincatura rendono questi prodotti sicuri e amici degli animali e degli allevatori. Suggeriamo sempre di applicare la rete antispreco intorno alla rotopressa, Rif. Net360 oppure Rif.360XL. Con la rete antispreco il vostro cavallo si servirà lentamente del fieno evitando che questo cadi a terra e venga calpestato. Attenzione alla scelta della rete antispreco… una rete troppo fragile ed economica si strapperà o sfilaccerà molto spesso con il rischio di doverla riparare o sostituire dopo qualche mese di utilizzo. Oltre alle porta rotopresse con piedi e tettoia per l’utilizzo all’aperto a catalogo anche le comode portafieno da appendere sulla parete del box oppure sul muro o sulla staccionata. Le nostre porta rotopresse e porta fieno nel dettaglio:

Per puledri, pony, asini e pecore utilizziamo la portafieno circolare Rif.OV3050. Noi la utilizziamo per piccole rotopresse dal diametro di 1,60m e rete antispreco. In questo modo evitiamo che troppo fieno esca tra le sbarre distati tra loro quasi 20cm ed evitiamo gli sprechi.

Senza tettoia e senza fondo, suggeriamo di poggiarla su un bancale o supporto distanziando il fieno dal pavimento o terreno.

Portafieno OV3020 da appendere alle griglie del box oppure ai recinti esterni. Occupa poco spazio e la si può rimuovere in qualsiasi momento senza difficoltà. Adatta a cavalli, mucche ma anche pecore, asini e pony. Le sbarre verticali sono distanti tra loro circa 8 cm. Lunghezza 1 m oppure 1,75m

La Porta rotopressa PR/D230 è realizzata in HDPE. Con 4 aperture dimensioni 80×34 cm. Bordo inferiore di 40 cm di altezza per ridurre le fuoriuscite, n. 4 punti di ancoraggio. Dimensioni complessive: Ø180 x 150 cm altezza. Il fondo di protezione viene venduto separatamente. Suggeriamo sempre di abbinarla all’utilizzo delle reti antispreco per limitare al massimo gli sprechi di fieno.

Porta rotopressa ad archi Rif.PR20/909, noi la utilizziamo per le fattrici ma è adatta anche ad animali con corna. Con vasca antispreco. Struttura resistente, solida, progettata per gli allevamenti. Ospita sino a 12 animali contemporaneamente. Per i cavalli consigliamo questa portafieno per gruppi tranquilli e mansueti.

Porta rotopressa a sbarre verticali Rif.PR20/918, noi la utilizziamo per cavalli e vacche senza corna. Con vasca antispreco. Struttura resistente e solida. Ospita sino a 12 animali contemporaneamente. La utilizziamo con i cavalli non proprio tranquilli poichè il dover entrare con la testa all’interno rallenta eventuali litigi con i vicini.

Porta rotopressa a battente Rif.PR20/915, man mano che il fieno all’interno diminuisce le due pareti laterali si restringono rendendo il fieno sempre di facile accesso. Dotata di vasca antispreco. Struttura resistente, solida, progettata per gli allevamenti. Ospita sino a 4 cavalli assieme.

Il carrello per la somministrazione di fieno:

Abbiamo piacere di coinvolgervi nel nostro sistema di somministrazione del fieno.

Il sistema parte dai nostri carrelli BF0101 che con le loro ruote da 13 pollici possono superare anche pendenze e terreno accidentato, con sopra la pressa tonda che usa la piattaforma girevole oppure quella rettangolare che si inserisce tra le due barre.

I ruotini anteriore e posteriore pivotanti sono a tenuta per circa 300kg e la nuova produzione ha un sistema di fermo per il carrello posizionato in piano però scarico. Un comodo timone movimenta il carrello meccanicamente se allacciato a trattrice, altrimenti agilmente potrete spingerlo per la scuderia a mano.

Srotolare il fieno dal carrello è facile e comodo, potrete riporre le forche vicino ai maniglioni di spinta. Quando dovrete fare strada con la rotopressa aperta, con una corda fisserete il fieno per evitare di perderlo per i corridoi.