Intrappola la mosca ma non solo! Le novità 2022 da Badi Farm

SUMIRAGO (VA) – Possiamo ben dire di essere già nel pieno della stagione calda e come ogni anno ecco che dal paddock alla scuderia alla stalla al canile, tutto si riempie di mosche ed insetti fastidiosi, un disturbo non solo per i nostri animali ma anche per noi che lavoriamo all’interno della struttura.

Diverse le trappole testate con esiti differenti, siamo quindi pronti a suggerirvi le trappole più efficaci.

Per ridurre la presenza delle mosche, si conferma eccezionale la Fly Trap, incredibile per ridurre anche la presenza di mosche e moscerini, una trappola discreta dalle piccole dimensioni e davvero molto efficace. Da utilizzare negli ambienti esterni, va riempita con acqua tiepida per 2/3 del contenitore e farina attrattiva da 45 gr in dotazione.

La farina adescante ha un odore molto forte, per questa ragione consigliamo il suo utilizzo in ambienti aperti e lontano dai punti in cui si è soliti sostare.

Da appendere con altezza da terra di circa 1/1,50m e in punti non raggiungibili dagli animali. Noi la utilizziamo nei paddock, recinti con animali e all’esterno della scuderia. Sul nostro sito disponibili anche dei set da 10, 20 e 50 pezzi in promozione.

Novità 2022

Buzzkill Trap, l’evoluzione della Fly Trap specifica per contesti agricoli e zootecnici. Attira migliaia di mosche grazie alla farina attrattiva, il suo odore e al tappo attrattivo di colore azzurro. Semplice da utilizzare: occorre riempire con acqua calda il bidone in plastica sino al livello indicato, disciogliere la farina e posizionare il bidone in ambienti esterni sempre esposti al sole e sollevata leggermente altezza di circa 75 cm. Noi abbiamo posizionato Buzzkill vicino ai box con le pecore.

Va detto che è più lenta nel “partire” ma poi appena a regime inizia a catturare…

Trucchetto per aumentare l’attrattività: inserire all’interno del bidone qualche goccia di pasta di acciuga.

Per ridurre la presenza delle vespe e calabroni, Jacket Jar, la bottiglia progettata per attrarre vespe e calabroni grazie al liquido adescante ma anche grazie agli speciali colori e pattern del packaging.

Riempire con acqua tiepida sino al livello indicato ed unire il liquido adescante in dotazione. Da appendere ad un’altezza da terra di circa 1,50m al riparo dai raggi solari diretti. L’odore non è particolarmente sgradevole pertanto è consigliata anche per l’utilizzo in terrazze, balconi e giardini privati oltre che ad ambienti agricoli. Come le precedenti trappole anche Jacket Jar è riutilizzabile ed una volta ripulita la trappola con della semplice acqua questa può essere riempita nuovamente con il liquido adescante Vespokil diluito in acqua.

Vespa Trap, una piccola trappola che non assomiglia ad una trappola. Dal design minimal, Vespa Trap è progettata per attrarre le vespe e calabroni grazie al liquido adescante Vespokil. Da appendere con un’altezza da terra di circa 1,5m oppure da poggiare su superfici che vedono spesso l’arrivo di insetti volanti.

Unica accortezza: attenzione a non utilizzarla in luoghi particolarmente ventilati o con forti correnti d’aria poiché le forti oscillazioni della trappola potrebbero far fuoriuscire il liquido interno.

