Manovra. Rota (Fai-Cisl), su voucher in agricoltura chiediamo tavolo di confronto

ROMA – “Sulla questione dei voucher in agricoltura, su cui interviene anche un emendamento governativo alla Legge di bilancio, torniamo a sottolineare al Ministro Calderone la necessità di un tavolo di confronto tra parti sociali e ministeri competenti”. Lo afferma il Segretario generale della Fai-Cisl Onofrio Rota.

“Essendo materia delicata, vanno evitati gli errori del passato, quando i voucher anziché garantire una flessibilità buona venivano acquistati nei tabaccai in quantità spropositata trasformandosi in caporalato di carta e mettendo a rischio l’applicazione dei contratti e le tutele dei lavoratori stagionali, per cui ci auguriamo che qualsiasi intervento del governo sulla manovra migliori l’attuale formula prevista per il lavoro accessorio in agricoltura, anziché precarizzare ulteriormente la vita dei braccianti”, conclude il sindacalista.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it