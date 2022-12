Manovra. Uila, bene nuove norme su lavoro occasionale in agricoltura

ROMA – “Apprezziamo la decisione del Governo che, accogliendo le nostre richieste, ha evitato l’estensione dei voucher a un milione di lavoratori agricoli e ha migliorato l’attuale normativa sul lavoro occasionale.” Lo dichiara Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil in merito all’emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio della Camera.

“Consideriamo positivamente la scelta di promuovere la sperimentazione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale, unicamente per il biennio 2023/24, perché in questo modo si cancellano norme da noi sempre avversate e che il Ddl di stabilità, nella versione presentata alla Camera, peggiorava ulteriormente. La sperimentazione” prosegue Mantegazza du Uila “riguarderà lavoratori non iscritti negli elenchi anagrafici agricoli e quindi è destinata ad incrementare l’occupazione nel settore, senza ridurre le tutele di chi è già occupato. Inoltre, garantirà ai lavoratori assunti con questa tipologia di contratto tutti i diritti propri del rapporto di lavoro subordinato, a cominciare dalla certezza della retribuzione, stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale ed erogata per 6,30 ore di lavoro giornaliero, nonché le medesime tutele assistenziali, previdenziali e di welfare contrattuale assicurate ai lavoratori agricoli a tempo determinato. E’ previsto, infine, il monitoraggio della nuova normativa, che sarà preclusa a chi non rispetta contratti e leggi, consentendo quindi alle istituzioni e alle parti sociali di verificare la necessità di eventuali correttivi”.

