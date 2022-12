Sardegna. Agnello sardo pagato al pastore a 3,5 euro al kg, 18 euro sul banco del supermercato

SASSARI – “Mai avremmo immaginato di riscontrare un prezzo degli agnelli pagati al pastore sardo di euro 3,5 al Kg iva compresa e a peso vivo, la settimana della vigilia di Natale ed oggi 26 dicembre 2022, quando il prezzo di vendita sui banchi è di 16 euro con punte di 18 euro al Kg”.

A sottolinearlo è Tore Piana, presidente del Centro studi Agricoli.

Una disparità enorme che non trova nessuna giustificazione – continua Tore Piana -. I cittadini -dice Piana -, devono sapere conoscere la realtà dei fatti, ed è per questo motivo che come Centro studi Agricoli abbiamo ritenuto di rendere pubblico questa situazione che riteniamo senza se e senza ma, scandalosa.

Il prezzo equo dell’agnello pagato al pastore sardo è quello di 6 euro al Kg di peso vivo iva compresa, venderlo a 3,5 euro al Kg sempre a peso vivo e iva compresa significa perderci nettamente rispetto al costo di produzione.

Ed ecco che bisogna valutare se il D.Lvo 198/2021 art. 3 sulle pratiche commerciali sleali, possa essere applicato in questo caso, perché una differenza dal prezzo di acquisto al prezzo di vendita di quasi il triplo è veramente scandaloso. Valuteremo con i nostri tecnici legali la possibile l’applicazione di questa Legge a tutela del pastore Sardo, conclude Tore Piana

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it