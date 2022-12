Zamponi e cotechini è il vostro giorno. Nel 2022 venduti 2.7 milioni di kg per 30 milioni di euro

MILANO – Archiviate le tavolate natalizie, è ora il momento di pensare al cenone di Capodanno. Per celebrarlo con ottimismo ed accogliere con positività il nuovo anno, potremmo renderlo speciale dedicando tempo e passione ai piatti che porteremo sulle nostre tavole dove non possono certo mancare due prodotti simbolo della nostra tradizione gastronomica, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP.

Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP stima che quest’anno verranno confermati i numeri dello scorso anno e quindi di chiudere il 2022 con una vendita di Zampone e Cotechino Modena IGP di oltre 2.700.000 kg per un valore al consumo di circa 30 milioni di euro. Sulle tavole degli italiani arriveranno, quindi, quasi 1 milione di Zamponi Modena IGP e più di 3 milioni di Cotechini Modena IGP.

Per essere sicuri di acquistare un prodotto certificato, occorre fare attenzione all’etichetta. Cotechino e Zampone Modena IGP hanno sulla confezione il tassello con il logo del Consorzio e quello del bollino europeo dell’IGP, prestigioso riconoscimento che conferisce l’Unione Europea solo ai prodotti tradizionali e di qualità e rappresenta sicuramente per il consumatore una sorta di “sigillo di garanzia”.

Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP, in particolare, garantiscono di essere prodotti all’interno del territorio tradizionale di produzione, secondo l’originale e tradizionale ricetta (quei determinati ingredienti, in quelle determinate proporzioni, solo con quelle spezie, ecc.); di rispettare precise caratteristiche qualitative (a livello di ingredienti, ma anche di sapore, colore e, addirittura, di contenuto minimo di proteine e massimo di grassi); di essere costantemente controllati da un organismo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dal punto di vista nutrizionale poi, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP hanno meno di 270 kcal per etto, quanto quelle di una mozzarella fior di latte.

In quanto alle ricette per preparare lo Zampone o il Cotechino, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si può spaziare dal portarli a tavola nel modo più tradizionale, accompagnati dal ben augurante contorno di lenticchie o dal classico purè di patate, ma anche servirli in modo più sfizioso, originale e appetitoso. Le ricette, ideate dal Consorzio che tutela le due specialità modenesi, vanno dai bignè alla fonduta con Cotechino Modena IGP, ai vol au vent con lenticchie e Cotechino con chicchi di melagrana, ai bicchierini di Cotechino con vellutata di piselli e taralli sbriciolati.

Scegliete la vostra ricetta preferita sul sito www.modenaigp.it.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it