Istat. Al via il Roadshow del 7° Censimento generale dell’Agricoltura

BARI – È a Bari la prima tappa di Agri-Tour, il Roadshow promosso dall’Istat per presentare sul territorio i principali dati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura. L’evento, in programma giovedì 19 gennaio alle 17.00 presso Palazzo Fizzarotti, ha come focus il profilo dei giovani capi-azienda che sono, nel complesso, i più impegnati a valorizzare il proprio territorio attraverso il processo di modernizzazione del settore agricolo unendo attenzione per le tradizioni e innovazione.

Il programma prevede le relazioni degli esperti Istat, il racconto di esempi di best practice locali e una tavola rotonda dedicata all’agricoltura del territorio. La città di Bari è stata scelta per l’avvio del Roadshow perché nell’ambito del panorama agricolo italiano proprio la Puglia si distingue come la regione con il più alto numero di aziende attive: ben 191.392 aziende, pari al 16,9% del totale nazionale, con una superficie agricola che è la più estesa dopo quella della Sicilia.

Ad animare il settore regionale, in controtendenza con il dato nazionale – che vede la diminuzione del numero delle aziende a fronte della crescita della loro superficie – una moltitudine di piccole realtà agricole con una dimensione media pari a 6,7 ettari, inferiore alla media italiana (10,7 ettari), alla media del Sud (7 ettari) e a quella delle Isole (13,2 ettari).

La Puglia si conferma anche come la regione con la più alta superficie agricola coltivata dai giovani nel Sud e la terza in Italia dopo la Sardegna e la Sicilia.

Agri-Tour prevede altri due appuntamenti, a Padova, con un focus sui nuovi modelli aziendali e a Firenze sull’imprenditoria femminile.

Qui il programma.

