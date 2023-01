Nasce il sommelier del miele. Corso del Crea a Bologna per apicoltori e consumatori

E’ questa la finalità del corso è organizzato dal CREA Agricoltura e Ambiente, sede di Bologna.

Il corso si svolgerà lunedì 23 gennaio e giovedì 26 gennaio 2023 (ore 9), a Bologna, via di Saliceto, 80, alla sede Crea.

Il corso si propone di insegnare una tecnica che permetta di fornire valutazioni e di formulare giudizi obiettivi sul miele. Più in generale, consente di acquisire l’uso di uno strumento di giudizio e di analisi che dia la possibilità di identificare le peculiarità delle diverse tipologie di miele per valorizzarle al meglio, di trasmettere e di approfondire i criteri sui quali si basa la definizione di qualità nel miele, di correggere eventuali errori produttivi. Sono, inoltre, presentate le tecniche di preparazione del miele per il mercato e i possibili sistemi di valorizzazione di tale alimento.

Ne possono trarre vantaggio gli apicoltori, ma è utile anche ai consumatori, gli utilizzatori e a tutti coloro che amano conoscere in maniera approfondita i cibi di cui si nutrono.

Il corso è destinato ad un massimo 25 persone.

Per iscrizione e pagamento visitare la pagina web: http://www.albomiele.it/index.php/corsi-di-introduzione/