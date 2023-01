Etichetta vino. La scienziata Antonella Viola: Alcol è cancerogeno, scelta Irlanda è giustissima

PADOVA – “La scelta dell’Irlanda, approvata dalla Commissione europea, di equiparare alcol e sigarette e di inserire nell’etichetta delle bevande alcoliche gli avvertimenti sui danni per la salute non è giusta: è giustissima!”.

A sottolinearlo è l’immunologa Antonella Viola, professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Padova, commentando la decisione della Commissione europea di consentire all’Irlanda di etichettare con avvertenze allarmistiche sulla salute tutti gli alcolici.

“L’alcol è un cancerogeno, direttamente collegato al cancro del seno, colon-retto, fegato, esofago, bocca e gola. Non c’è una dose sicura: come per le sigarette, la dose sicura è zero! Capisco che sentire queste cose sia spiacevole, ma non è nascondendole che affronteremo il problema degli effetti del consumo di alcol sulla salute. I cittadini devono sapere e poi scegliere responsabilmente. Basta con le bugie: non è vero che un bicchiere di vino al giorno fa bene o che il consumo moderato di alcol non è un problema per la salute pubblica. Lasciamo libere le persone di vivere come vogliono, ma diciamo loro la verità!” ha detto la scienziata.

