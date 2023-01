Piano neve. CAI Agromec pronta a schierare 30mila mezzi per garantire strade sicure

ROMA – CAI Agromec, la più grande organizzazione italiana di categoria nel settore dei contoterzisti, è pronta anche quest’anno a scendere in campo per garantire strade e autostrade sicure lungo tutta la Penisola, libere da neve e ghiaccio.

A confermarlo è il presidente nazionale CAI Agromec, Gianni Dalla Bernardina, che spiega: “Le aziende agromeccaniche, che in Italia sono oltre 18mila, l’80% delle quali è rappresentata dalla nostra associazione, anche quest’anno sono pronte a fare la loro parte per garantire la piena continuità del servizio di spalata neve e di spargimento di sale, ovunque saremo chiamati a intervenire.

Come CAI Agromec, in particolare – prosegue Dalla Bernardina – possiamo contare su una disponibilità di 30.000 mezzi completamente equipaggiati per svolgere questa importante funzione a beneficio di tutta la comunità. L’agromeccanico infatti, se oggi continua ad essere principalmente un fondamentale supporto per chi opera in agricoltura, svolge anche una serie di importanti attività connesse, con una disponibilità che tra l’altro, in questo caso, arriva a una copertura 24 ore su 24”.

Proprio a proposito del ruolo preponderante che gli agromeccanici hanno nell’agricoltura, basti pensare che oggi i contoterzisti supportano quotidianamente un milione di aziende italiane, impegnate nella coltivazione di oltre 12 milioni di ettari di terreno.

