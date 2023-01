Minacce animaliste a Tommaso Foti: ‘Faremo ai tuoi familiari quello che volete fare agli animali’

ROMA – Minaccia di probabile fonte animalista per Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

La lettera di minacce che lui stesso ha postato su Facebook, si legge: “Brutto bastardo faremo ai tuoi familiari quello che volete fare agli animali!!”.

Ironico il commento di Foti: “Vogliono talmente bene agli animali che ucciderebbero le persone”.

Nelle settimane scorse Tommaso Foti era stato il primo firmatario dell’emendamento sull’abbattimento cinghiali, per quella che resta una vera e propria emergenza per l’agricoltura italiana. Il deputato di Fratelli d’Italia aveva ricordato i danni causati dai cinghiali all’agricoltura italiana, i costi per gli indennizzi, ma soprattutto “le persone morte in incidenti stradali provocati dagli animali”.

