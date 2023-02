La pioggia d’estate. Una nuova scuola tecnica agraria

In questo tempo amaro, difficile e sfidante in molti si interrogano su dove stia il futuro. Quali strade percorrere e con chi. Eppure, le risposte si ritrovano sempre nel luogo che da sempre le genera: la speranza del futuro viene dalla scuola.

Da secoli vi è una scuola che, più di altre e prima di altre, ha generato una classe imprenditoriale, tecnica e professionale (i Periti Agrari) che ha rappresentato e rappresenta l’ossatura di un modello culturale, sociale ed economico produttivo della nostra civiltà: è la Scuola Tecnica Agraria. Una scuola che sin dalla sua fondazione nel 1834 vive nel cuore dell’agricoltura, perché vive − e, del resto, come e dove dovrebbe vivere altrimenti! − in stretta sinergia con il territorio e con la sua azienda agraria, laboratorio aperto della didattica. Purtroppo, però, sedimenti del passato e di un confuso presente l’hanno relegata ad una funzione educativa secondaria.

Il libro, curato da Mario Braga, con spunti anche provocatori, come una pala in mezzo al fango, cerca di rimuovere alcune contraddizioni che possono liberare, almeno un poco, un pensiero per credere ancora nel “già e non ancora” delle nostre agricolture.

Indice: Dov’è la scuola? – Le origini della “cultura” tecnica agraria – Un presente impantanato – Un modello incerto – L’attesa di una riforma difficile – Il carotaggio di una scuola arida – Le catene alle O delle riforme – L’orientamentooo! – Una società multietnica – L’obbligo scolastico – La scelta – Gli indirizzi agrari – I contenuti di una nuova Scuola Tecnica Agraria – I.T.A. – Scuola aperta – Professioni europee – Lauree Abilitanti e istituti tecnologici superiori – La via, una nuova via? – Lauree Abilitanti – È legge – Un patto per la nuova professione di perito agrario – Oltre EXPO – Oltre la PAC – Il mondo dentro le nostre mura domestiche – Il nuovo modello agroalimentare – Le competenze veicolo di futuro – Gli alimenti, qualità del vivere – Diversamente abile – ruralmente intimo – La Scuola Tecnica Agraria – Un fatto agrario – La questione ambientale – Le professioni intellettuali… agrarie – Fondazione ENPAIA – Gestione separata periti agrari e tecnologi alimentari – Dialogo con il marchese Cosimo Ridolfi – Lettere immaginarie – Cambiare… per cambiare davvero.

Formato 17 x 24 cm | pagine: 238 | Prezzo: € 23,00 | Link per info e acquisto | Libreria Rurale

