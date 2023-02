Agricolture al centro: l’8 e 9 febbraio la nona Conferenza economica di Cia Agricoltori Italiani

ROMA – “Agricolture al centro”. È questo il titolo della IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani, che si terrà l’8 e 9 febbraio a Roma, al Palazzo dei Congressi.

Reddito, Clima, Aree rurali, Infrastrutture le parole chiave della due giorni di lavori al via, dalle 10:30 di mercoledì 8, con il discorso introduttivo del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini e l’intervento istituzionale di Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR; Janusz Wojciechowski, commissario Europeo per l’Agricoltura e Carlo Calenda, senatore della Repubblica Italiana. A moderare la giornalista Manuela Moreno.

Pausa alle 13 e ripresa della conferenza alle 14:30 con la relazione di Denis Pantini, responsabile agroalimentare di Nomisma su “Nuove sfide e scenari evolutivi per l’agricoltura italiana”.

Seguiranno i tavoli tematici di approfondimento. Dalle ore 15 il primo panel “Mercati, equilibri di filiera e consumatori: quale ruolo per l’agricoltura moderna?” con Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale Cia; Luca De Carlo, presidente 9° Commissione Senato della Repubblica; Paolo Mascarino, presidente Federalimentare; Patrizia De Luise, presidente Confesercenti; Michele Carrus, presidente Federconsumatori; Dario Costantini, presidente CNA; Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroalimentare e Maurizio Martina, vicedirettore Generale FAO.

Di nuovo spazio istituzionale alle ore 17, con la partecipazione del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

Subito dopo, alle 17:30, il secondo panel “Servizi e infrastrutture: agricoltura protagonista per il rilancio dei territori” con Luca Brunelli, vicepresidente nazionale Cia; Luigi D’Eramo, sottosegretario di stato MASAF; Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato Ministero della Salute; Maria Chiara Gadda, membro Commissione Agricoltura Camera dei deputati; Marco Cerreto, membro Commissione Agricoltura Camera dei deputati; Pasquale Tridico, presidente INPS e Anna Lisa Mandorino, segretaria Generale Cittadinanzattiva. A moderare le tavole rotonde il giornalista, Giuseppe De Filippi. Chiusura dei lavori alle 19:30.

Giovedì, 9 febbraio, si torna a Palazzo dei Congressi alle ore 9:30 per il terzo panel “Sfide climatiche e ambientali: gestire le crisi e cogliere le opportunità” con Gianmichele Passarini, vicepresidente nazionale Cia; Herbert Dorfman, parlamento Europeo AGRI; Edgardo Filippone, presidente Società Italiana di Genetica Agraria; Angelo Frascarelli, presidente ISMEA; Francesco Vincenzi, presidente ANBI; Stefano Ciafani, presidente Legambiente e Stefano Vaccari, membro Commissione Agricoltura Camera dei Deputati.

Infine, alle ore 11:30, il quarto e ultimo panel “Orizzonte Europa” con Matteo Bartolini, vicepresidente nazionale Cia; Alessandro Giglio Vigna, presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea Camera dei Deputati; Giuseppe Blasi, capo Dipartimento Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale MASAF; Alessio Mammi, assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna; Paolo De Castro, Parlamento Europeo AGRI; Andrea Gavinelli, commissione Europea DG Sante; Pierluigi Londero, commissione Europea DG Agri e Christiane Lambert, presidente COPA. Tavole rotonde moderate dal giornalista Giuseppe De Filippi.

La chiusura della IX Conferenza economica di Cia è prevista per le ore 13 con le conclusioni del presidente nazionale Cristiano Fini.

