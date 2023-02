Centrale del Latte di Alessandria e Asti: dimissioni del CdA per accelerare un procedimento di cambiamento di gestione

ALESSANDRIA – In data odierna, i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA espressione del Centro Cooperativo Raccolta Latte, insieme al rappresentante del Comune di Alessandria, hanno comunicato le proprie dimissioni dalla carica, facendo decadere il Consiglio della Centrale.

I dimissionari sono: il vicepresidente della Centrale del Latte di Alessandria e Asti Carlo Ricagni, i consiglieri Claudio Monferino e Giacomo Deboli, espressione del Centro Cooperativo Raccolta Latte e Mauro Bovone per il Comune di Alessandria.

Fermo restando l’interesse unico verso il buon funzionamento della Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA (vera ricchezza del territorio, simbolo di storia economica locale, risorsa lavorativa per numerose famiglie) la decisione consegue come scelta maturata al fine di accelerare un procedimento di cambiamento di gestione, che – a parere dei dimissionari – deve intraprendere alcune determinate scelte, ad oggi non ancora fatte. Tra queste, ad esempio, la possibilità di valutare nuovi eventuali partner commerciali del settore.

Ai sensi dello Statuto, pertanto, si dovrà indire una nuova assemblea generale ordinaria per definire il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Centro Cooperativo Raccolta Latte garantirà sicuramente un posto ai soggetti attualmente in carica meritevoli di fiducia e, nel prossimo futuro, l’impegno sarà portare la Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA ad un livello più performante e solido.

Foto: pagina facebook Centrale del Latte di Alessandria e Asti

