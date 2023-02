Sport, giovani e alimentazione: sinergia per valorizzare Sistema Italia. Incontro Lollobrigida e Abodi

ROMA – Proficuo incontro questa mattina presso il Masaf tra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, finalizzato alla costruzione di un’agenda comune che declinerà i contenuti della collaborazione tra le due Istituzioni.

Durante il colloquio, i titolari dei due Dicasteri hanno ribadito in primo luogo l’importanza di una sinergia che possa valorizzare il Sistema-Italia anche nella connessione tra il mondo dello sport, l’alimentazione e la formazione delle giovani generazioni. Tutti i temi trattati sono stati orientati alla promozione di un “sistema alimentazione” saldamente connesso allo sport, anche intervenendo con azioni comuni al rilancio dei ‘Giochi della Gioventù’, nella prospettiva di valorizzare la funzione dello sport a scuola ed educare a una corretta alimentazione come portatrice di benessere. In tale ottica, i Ministri Lollobrigida e Abodi incontreranno a breve il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per proseguire il lavoro comune di progettazione dei nuovi Giochi.

Sono state altresì poste le basi di una collaborazione organizzata e strutturata del Masaf con la Fondazione Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026, grazie alla quale coinvolgere e far convergere l’intero sistema della qualità italiano, veicolando la promozione dei prodotti di eccellenza nazionali, attraverso questo straordinario evento sportivo universale che l’Italia ospiterà tra tre anni.

I Ministri Lollobrigida e Abodi hanno affrontato anche il tema dell’ippica, concordando sulla necessità di avviare un immediato confronto a livello tecnico, al fine di individuare la migliore strategia di valorizzazione di tale attività e integrarla con il mondo dello Sport.

Il Ministro Abodi, in forza della delega ai Giovani, ha infine manifestato la volontà di elaborare una strategia integrata tra i vari ministeri che si occupano di Giovani nell’ambito delle delle diverse tematiche collegate alle rispettive deleghe di Governo, alla quale il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste aderisce volentieri, nel quadro di una più ampia prospettiva di programmazione delle politiche del Governo Meloni sui Giovani e sulle loro diverse, e auspicabilmente migliori, prospettive di vita.

