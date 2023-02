L’agricoltura brasiliana sta davvero puntando sulla sostenibilità o è ‘solo’ deforestazione? Le risposte di un agricoltore e di un ingegnere agronomo

ROMA – E’ sostenibile l’agricoltura brasiliana? Nella rubrica Esteri di agricultura.it – sempre con la volontà di proporre una informazione libera e plurale, e nell’ottica di una divulgazione globale (perché tutti i fatti e le economie sono legate fra di loro) – ne parliamo con Andre Nassar, presidente esecutivo di Abiove, e Ricardo Arioli Silva, agricoltore brasiliano.

Il tema è come il settore agricolo brasiliano stia soltanto aumentando la sua produttività, cercando di proteggere la biodiversità, nell’ottica di una riduzione delle emissioni di carbonio ed aiutando l’Europa nella sua attuale sfida in materia di sicurezza alimentare.

L’agricoltura brasiliana è accusata di guidare la deforestazione: come risponde a queste accuse?

Ricardo: Sì, stiamo aumentando la produzione perché siamo più produttivi per ettaro. Stiamo producendo di più nella stessa area, coltivando un secondo raccolto a causa del nostro clima tropicale. Possiamo anche coltivare un terzo raccolto; portando il bestiame nell’equazione. L’area di produzione del grano in Brasile si sta espandendo su pascoli degradati e non sulle foreste. 12-15 anni fa producevamo circa tre tonnellate di soia per ettaro. Con la nuova tecnologia e l’innovazione, ora stiamo coltivando 3,6 tonnellate per ettaro, un aumento del 20%. Aggiungendo la seconda coltura, nella stessa area e nello stesso anno vengono ora coltivate in totale 10 tonnellate per ettaro. Triplicare la produzione utilizzando la stessa terra.

Andre: Nel bioma amazzonico crescono 5 milioni di ettari di soia, una grande regione che comprende la foresta pluviale. Dal 2008 solo 100.000 ettari di soia sono stati piantati in aree disboscate. Dopo 14-15 anni solo il 2% della soia nel bioma amazzonico è stato piantato in queste parti, una piccola parte della produzione complessiva. La soia non sta guidando la deforestazione. Negli ultimi 20-30 anni la produzione è cresciuta del 400%, rispetto alla superficie coltivata a cereali che è cresciuta del 60%. La produttività è il motore chiave di questa crescita.

In che modo il disegno di legge sulla deforestazione dell’UE ripercuote sul settore agricolo brasiliano e cosa si sta facendo per proteggere la biodiversità?

Andre: Il disegno di legge sulla deforestazione dell’UE ha il potenziale per apportare molti cambiamenti. Si tratta di un insieme di procedure in base alle quali le aziende che acquistano soia in Brasile devono fornire all’UE la prova che non è stata coltivata in aree deforestate. Cambiando il modo in cui gli affari vengono svolti in termini di logistica, poiché avremo bisogno di sapere esattamente da quale lotto e azienda agricola proviene ogni singolo seme di soia. Per realizzare ciò i costi probabilmente cresceranno, e ciò è il problema principale di questa legislazione. Inoltre, si concentra soltanto sulla deforestazione e non sugli altri aspetti della sostenibilità in cui il Brasile sta andando bene.

Per quanto riguarda la protezione della biodiversità, i nostri acquirenti e l’industria hanno adottato diverse politiche per garantire agli agricoltori e ai nostri fornitori il rispetto della legge. Ad esempio, non sono autorizzati a coltivare in terre indigene, aree protette o parchi disponibili al pubblico. Controlliamo diversi indicatori ambientali, sociali ed economici prima di acquistare i semi di soia. Per verificare se l’allevamento è conforme, abbiamo politiche per garantire la biodiversità, la legalità, il rispetto dei diritti dei lavoratori, tra le altre garanzie.

Ricardo: Costi aggiuntivi come la certificazione o la segregazione ricadranno su di noi, gli agricoltori. Se perdiamo competitività sul mercato, produrremo meno. Questo non va bene per la sicurezza alimentare, non solo per dei brasiliani ma di tutti gli altri. Abbiamo bisogno e ci piace un buon mercato per i nostri prodotti. Tutti gli agricoltori brasiliani hanno una parte della loro fattoria dedicata alla protezione della biodiversità. Legalmente dobbiamo destinare l’80% della nostra terra alla protezione della biodiversità se essa si trova nella regione della foresta pluviale amazzonica.

In un’area di vegetazione autoctona che appartiene alla mia fattoria di famiglia, non posso abbattere alberi per venderli o coltivare la terra. Devo mantenere la vegetazione autoctona che fa bene alla biodiversità. Lo stoccaggio del carbonio è garantito ogni volta che acquisti dal Brasile. Posso assicurarvi che dei 2850 ettari che ho, il 20% della nostra azienda (570 ettari) è dedicato alla protezione. Questo è ciò che vorremmo dire agli europei, ma tutto ciò di cui parlano è la deforestazione, la protezione della biodiversità è qui, solo che è diverso dagli altri produttori.

Cosa sta facendo il settore agricolo brasiliano per ridurre l’impronta di carbonio?

Andre: Ci sono diverse iniziative in Brasile che aiutano a immagazzinare o catturare più carbonio. Ad esempio, eseguiamo la semina senza aratura e la coltivazione di due colture nella stessa area e nello stesso anno. Aiutando così il suolo a recuperare, aumentare la sua materia organica e catturare più carbonio. Ciò aumenta la produttività e richiede minor quantità di combustibili fossili. Con questa strategia si riducono le emissioni nel ciclo produttivo. Diminuendo anche eventuali emissioni associate alla deforestazione e al cambiamento dell’uso del suolo e con l’aumento dei cicli di produzione delle colture, catturando così più carbonio nel suolo.

Ricardo: Un’altra innovazione sviluppata in Brasile è l’uso di batteri, che ci permette di produrre semi di soia senza utilizzare azoto nel terreno. I batteri prendono l’azoto dall’aria e lo consegnano alla pianta. EMBRAPA, la nostra società di ricerca nazionale, ha appena creato altri batteri che faranno lo stesso per il mais, che è una delle colture che richiede più azoto. Il Brasile in questo momento sta producendo mais come secondo raccolto su 12 milioni di ettari nello stesso anno. Se non fossimo in un clima tropicale e non avessimo sviluppato questa tecnologia, avremmo bisogno di trovare altri terreni coltivabili. Ma producendo un secondo raccolto nella stessa terra abbiamo risparmiato milioni di ettari.

In che modo il Brasile può aiutare i Paesi ad affrontare l’attuale crisi dell’approvvigionamento alimentare causata dalla guerra ucraina?

Andre: Il Brasile ha la capacità di aumentare la sua produzione alimentare. Ad esempio, la produzione di grano è in rapida crescita. Importavamo circa il 50% del nostro consumo di grano, ora questo è ridotto al 30%, poiché stiamo aumentando la nostra produzione. Ora esso viene coltivato in nuove aree del Paese. Tradizionalmente coltivato nel sud, ora viene prodotto nella regione centrale del Cerrado. Visto il modo in cui coltiviamo la soia e poi il mais, come un secondo raccolto, crediamo di poter aumentare la produzione di grano.

Ricardo: Come agricoltori, siamo molto preoccupati per i nostri colleghi agricoltori in Ucraina perché non è facile piantare un raccolto mentre infuria la guerra. Hanno anche la sfida di portare le loro produzioni sul mercato. È un grosso problema e apprezzo come questo influisca sull’Europa. Stiamo davvero cercando di utilizzare tutto il nostro potenziale in Brasile per soddisfare questa domanda, aumentando la nostra produzione per ettaro e utilizzando il grano come un’altra opzione, come secondo raccolto.

Andre Meloni Nassar è un ingegnere agronomo. È presidente esecutivo dell’Associazione brasiliana dei produttori di olio vegetale, ABIOVE. Ha lavorato presso il Ministero dell’Agricoltura come Segretario alle Politiche Agricole. E’ stato fondatore e socio di AGROICONE.

Ricardo Arioli Silva è ingegnere agronomo e allevatore di soia, mais, girasole e bovini da carne nello stato del Mato Grosso dal 1987. Ricopre la carica di Presidente della Commissione cereali, fibre e semi oleosi nella Confederazione brasiliana dell’agricoltura e Bestiame (CNA).

Informazioni su ApexBrasil e fatti agroalimentari brasiliani

L’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil) coordina le attività di Brazil Agri-Food Facts, un’iniziativa basata su un’ampia alleanza di associazioni del settore agroalimentare brasiliano. Stanno lavorando insieme per mettere in comune le loro conoscenze collettive, parlare con una sola voce e condividere informazioni basate sui fatti sul ruolo del Brasile nel sistema alimentare globale.

