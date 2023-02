Pecorino Romano. Maoddi replica a Piana : Strumentale polemica su uso latte pecora sarda, il percorso è avviato e attendiamo risposte da Ministero

MACOMER (NU) – “Voglio rassicurare il presidente del Centro Studi Agricoli Sardegna (Tore Piana) che, a distanza di quasi un mese dal convegno Agris ed estrapolando una frase da un contesto molto più ampio e articolato, scatena una polemica che non ha nessuna ragione di esistere, alimentando inutili tensioni”.

A dichiararlo è il presidente del Consorzio di tutela del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, Gianni Maoddi (LEGGI: Pecorino Romano Dop. Csa, In Sardegna allevatori ovini contrari alla proposta di utilizzare latte di altre razze diverse dalla sarda).

“L’assemblea dei soci del Consorzio di tutela, in data 12 gennaio 2022 – prosegue Maoddi – ha deliberato di avviare il percorso che, attraverso una modifica del disciplinare di produzione, porterà all’utilizzo del solo latte prodotto da pecore di razze autoctone dell’area di origine per la produzione del Pecorino Romano DOP, nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa assemblea.

La strada è quella e resta quella, l’assemblea l’ha sin da allora portata all’attenzione del Ministero delle Politiche Agricole per la deliberazione ma l’iter è in fase d’istruttoria e dunque in attesa di definizione. Pertanto, la posizione del presidente del Consorzio è quella deliberata dell’assemblea. Non ci sono problemi né passi indietro, e ogni polemica sollevata sull’argomento è inutilmente strumentale”.

