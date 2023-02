Vino etichetta salutistica. L’Irlanda ha fretta: Legge entro tre mesi, altri Paesi ci seguano

ROMA – Procede a passi spediti il percorso irlandese che dovrà portare, secondo le intenzioni del governo di Dublino, alle etichette salutistiche nelle bottiglie di vino: nuoce gravemente alla salute, alla stregua di un pacchetto di sigarette.

Etichetta che entrerà in vigore per tutti gli alcolici, non solo vino, e che, per il governo irlandese è prevista entro due o tre mesi dal via libera della Commissione europea.

Da Euroactiv, Claire Gordon, responsabile dell’unità di controllo del tabacco e dell’alcool all’interno del Dipartimento della Salute irlandese, si è detta “molto grata e anzi un po’ sorpresa” che l’UE abbia dato il via libera al piano.

La Gordon ha anche specificato che “quello che stiamo facendo è in qualche modo una violazione del mercato unico, nel senso che stiamo cercando ulteriori modifiche a un prodotto rispetto al modo in cui viene venduto in altri paesi. Speriamo che entro due o tre mesi saremo in grado di dare il via a questa legge e poi la prossima cosa sarà che tutti gli altri la seguano”. Fra i prossimi passi, dovrebbe esserci, la notifica all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del piano di etichettatura.

La battaglia dell’Italia contro l’iniziativa irlandese, va intanto avanti, insieme a Francia e Spagna, tre paesi grandi produttori che esportano le maggiori quantità di vino in Irlanda fra i paesi europei: l’Italia è terza (nei confronti di Spa e Fra) e il vino Made in Italy rappresenta il 10% dell’import irlandese.

Intanto nei giorni scorsi il ministro Lollobrigida ha ribadito che servirà lavorare anche sull’aspetto culturale del vino , perché “deve essere guardato nel suo complesso, non solamente per l’alcol, che è componente minoritaria del 20% all’interno della bottiglia”. Leggi Etichetta. Lollobrigida: Spiegheremo all’Irlanda cos’è il vino. Il Governo contatterà ministro salute

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it