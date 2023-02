Osservatorio turismo del vino. Ultima settimana per i comuni di Città del Vino per partecipare al questionario sull’enoturismo

SIENA – Un giro d’affari complessivo di 2,5 miliardi e 14 milioni di visite in cantina, testimoniano il valore e l’ottimo stato di salute del turismo del vino nel 2022. Un fenomeno che rappresenta una vera e propria eccellenza in Italia, e che valorizza tutte quelle aree interne e rurali, talvolta tagliate fuori dai grandi flussi turistici.

Ultima settimana a disposizione per i comuni italiani di Città del Vino per partecipare all’indagine che porterà all’Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino 2023 – giunto alla 19esima edizione -, i cui risultati saranno presentati al prossimo Vinitaly di Verona (2-5 aprile 2023).

L’indagine svolta da Nomisma Wine Monitor sta proseguendo comune per comune, con l’obiettivo di individuare le specificità dell’offerta e della domanda enoturistica e per definire gli elementi utili ad implementare il comparto e promuoverlo in maniera efficace.

Il termine ultimo per rispondere all’indagine (scaricabile anche su www.cittadelvino.it) – fa sapere l’associazione nazionale Città del Vino – è il 1° marzo 2023: un questionario che permetterà di avere una fotografia aggiornata e completa sull’enoturismo a livello nazionale.

“Si tratta di uno strumento di orientamento a disposizione della politica, locale, regionale fino ai ministeri – sottolinea il presidente di Città del Vino, Angelo Radica –. L’Osservatorio sull’Enoturismo vuole evidenziare come le opportunità del turismo del vino siano in grado di originare investimenti, occupazione e sviluppo economico in tutti i territori del vino”.

Fra le domande del questionario: le azioni che il comune ha portato avanti per favorire l’enoturismo; le specificità dell’enoturismo nella regione, ma anche cosa possono fare le Città del Vino nella filiera dell’enoturismo, fra cantine, ristorazione e strutture ricettive. Si chiede, fra i quesiti, cosa c’è da fare per potenziare i servizi e gli investimenti della tassa di soggiorno.

L’Osservatorio è realizzato da Città del Vino con la collaborazione del Movimento Turismo del Vino, Donne del Vino e Puglia in più.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it