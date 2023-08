Vino. A Menfi, Città italiana del Vino 2023, un calendario ricco di appuntamenti

MENFI (TP) – Il XXI Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023, il Mandrarossa Vineyard Tour, il Terre Sicane Wine Fest (che continua con lo spin-off il 18-19-23 Agosto a Santa Margherita), Il convegno organizzato dall’Unione Italiana Vini, la Giornata Nazionale delle Donne del Vino, la degustazione regionale di Slow Wine, il Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sono circa 40 gli eventi già svolti nell’ambito del programma (consultabile qui) di Menfi Città Italiana del Vino 2023: “per celebrare il riconoscimento assegnato dall’Associazione Città del Vino – sottolinea il Sindaco Vito Clemente – ospiteremo la Convention a cui parteciperanno circa 150 Sindaci da tutta Italia nell’ambito di altre iniziative collegate alla 25^ edizione di “Inycon che si svolgerà dal 17 al 19 Novembre”.

Dopo Calici di Stelle in programma nelle cantine delle Terre Sicane (Mandrarossa, Marchesi di Rampingallo, Donnafugata e Feudo Arancio), Menfi sarà protagonista per la doppia serata in programma al Giardino della Kolymbethra. Si inizia l’11 Agosto con Mandrarossa e Gurra di Mare, poi il 18 spazio a Planeta, Tenuta Stoccatello e Serra Ferdinandea: un percorso esperienziale e sensoriale, immerso tra alberi di agrumi ed ulivi secolari, accompagnato da esperti e sommelier nel cuore della Valle dei Templi.

“Per Menfi e le Terre Sicane si tratta di un riconoscimento che è il perfetto continuamento della sua tradizione viticola e dello sviluppo turistico grazie anche alla Bandiere Blu (per il mare pulito) e Verde (per le spiagge a misura di bambino) – afferma la Presidente della Fondazione Inycon Marilena Mauceri – sono davvero tanti gli eventi di livello che si stanno svolgendo e che sono in programma”. Tra questi da segnalare il prossimo 4 Settembre durante la 43esima edizione di ViniMilo la masterclass dal titolo “Dal mare alla montagna, dialogo tra Menfi, Città Italiana del Vino 2023 e Milo”, 9-10 Settembre la Festa del Vino a Montevago che vedrà la presenza dell’Associazione dei Viticoltori del Carso (Friuli Venezia Giulia) con una rappresentanza di vini locali come la Vitoska ed il Terano, i Corsi Wset con Veni Vidi Vini di Enrico Donati (dal 16 al 29 Ottobre) ed infine dal 17 al 19 Novembre la Convention delle Città del Vino.

Per informazioni e dettagli è possibile consultare il sito della Fondazione Inycon https://fondazioneinycon.it/ e / o contattare la segreteria al seguente indirizzo mail info@menficittaitalianadelvino2023.it

