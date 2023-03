Siccità. Centinaio, bene Cabina di regia e Commissario per emergenza

ROMA – “L’istituzione di una Cabina di regia e presto anche di un Commissario con poteri esecutivi raccoglie la proposta che avevamo avanzato nei giorni scorsi per un intervento immediato contro gli effetti dell’emergenza siccità. Stabilito il metodo, ora occorre passare rapidamente ai fatti per rispondere alle esigenze del settore agricolo e zootecnico”.

Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).

“Con la riunione di oggi, il governo lancia un importante segnale di attenzione verso un problema troppo a lungo ignorato”, aggiunge Centinaio. “Non è più tempo di veti e sovrapposizioni tra enti o di norme confuse e contraddittorie. Servono decisioni rapide ed efficaci per destinare l’acqua là dove serve e per spendere le risorse già a disposizione, così da garantire la pulizia e la manutenzione delle opere esistenti e la realizzazione di quelle più urgenti. La nascita della Cabina di regia potrà accelerare la scelta delle priorità su cui intervenire, mentre mi auguro che il Consiglio dei ministri proceda presto con la nomina del Commissario per favorire la ‘messa a terra’ delle decisioni”, conclude il senatore della Lega.

