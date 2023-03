Sistema Italia. Lollobrigida al TG1: Italia deve fare propria parte in Europa

ROMA – “L’Europa è importante, va difesa e va rafforzata. All’interno di questo consesso internazionale l’Italia deve fare la sua parte e la può fare facendo perno sui grandi interessi che le nostre imprese riescono a portare con qualità e capacità e che la politica le deve sostenere.

Dobbiamo lavorare in Europa per avere una Sovranità alimentare che ci permetta di restare indipendenti anche in fasi critiche come queste e l’agricoltura é un asset strategico”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervistato al TG1 a margine dell’incontro con gli europarlamentari italiani e gli stakeholder che si è svolto a Bruxelles.

