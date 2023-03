Chianina on the road. Quattro eventi a tavola in Valdichiana: via il 17 marzo

VALDICHIANA – Valorizzare la carne di razza Chianina, il suo legame con il territorio di origine e far conoscere al consumatore il corretto utilizzo in cucina.

Con questi obiettivi il Consorzio tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e l’associazione ‘Amici della Chianina’ hanno organizzato la seconda edizione di ‘Chianina in tavola in tour’ – speciale progetto de ‘La Valle del Gigante Bianco’ nato nel 2005 – che proporrà un’iniziativa itinerante con quattro cene-incontro in programma in suggestive location aperte a operatori di settore, allevatori, gastronauti e a tutti coloro che amano la carne Chianina a marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

Gli appuntamenti si svolgeranno in quattro ristoranti toscani, due in terra senese e due in terra aretina, con l’obiettivo di valorizzare la zona di origine della razza Chianina e vedranno protagonisti quattro chef dell’Unione Regionale Cuochi Toscani – Katia Maccari, Silvia Baracchi, Mattia Putzulu e Leonardo De Candia, che, in ogni serata lavoreranno fianco a fianco per preparare portate a base di Chianina.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 marzo presso il ristorante ‘I Salotti del Patriarca’ a Chiusi, in provincia di Siena, mentre giovedì 13 aprile ‘Chianina in tavola in tour’ farà tappa alla Lancia d’Oro di Arezzo’. Venerdì 21 aprile la manifestazione si sposterà a Montepulciano ospite del ristorante ‘L’altro Cantuccio’, mentre la chiusura è fissata per venerdì 5 maggio al ristorante ‘Il Falconiere’ di Cortona.

Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di Andrea Petrini, direttore del Consorzio tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e l’abbinamento con vini d’eccellenza di produzione locale. Tutte le cene-incontro inizieranno alle ore 20.

