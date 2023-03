Cibo sintetico più sostenibile? Carloni (ComAgri): Solo una grande bugia che colpisce nostro modello agricolo

COSENZA – “Il cibo sintetico non è più sostenibile. È una grande menzogna. È solo un modo per colpire il nostro modello agricolo e noi non lo permetteremo”.

Così il presidente della Commissione Agricoltura, Mirco Carloni, nel corso del suo intervento al villaggio Coldiretti a Cosenza.

“Non è vero neanche che non si uccidono animali per produrre cibo in laboratorio – prosegue – Servono liquido fetale bovino, ormoni per stimolare la crescita, cellule di animali morti. Inoltre, viene consumata molta energia elettrica per mantenere la temperatura come nel ventre della vacca”.

Parlando, poi, della proposta di legge “Gioventù agricola”, Carloni aggiunge che “il primo obiettivo è quello di semplificare la vita a chi vuole fare l’imprenditore, a cominciare dal credito”.

“Noi vorremmo dare una prospettiva. Fare l’agricoltore non deve essere solo una cosa bella, ma anche remunerativa. Perché i giovani rimarranno in agricoltura se potranno guadagnarsi un futuro”.

