Banca nazionale Terre agricole: 20 mila ettari a disposizione, ecco dove sono. Domande Ismea fino al 5 giugno

ROMA – 20mila ettari a disposizione con il nuovo bando Ismea della Banca nazionale delle Terre agricole.

Ha preso il via nei giorni scorsi – martedì 7 marzo – la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), con, appunto circa 20mila gli ettari di terra rimessi in circolo, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate, tramite il portale dedicato, fino al 5 giugno 2023.

TUTTI GLI ETTARI A DISPOSIZIONE REGIONE PER REGIONE

I terreni di questa sesta edizione sono ubicati prevalentemente in Sicilia, che da sola concentra il 36% delle superfici all’asta; a seguire Toscana (13%), Sardegna (12%), Puglia (9%) e Basilicata (7%).

SICILIA 7.125

TOSCANA 2.513

SARDEGNA 2.250

PUGLIA 1.782

BASILICATA 1.419

CALABRIA 1.182

EMILIA ROMAGNA 984

LAZIO 888

UMBRIA 535

CAMPANIA 190

MOLISE 186

ABRUZZO 125

VENETO 125

MARCHE 106

PIEMONTE 83

LOMBARDIA 74

LIGURIA 28

FRIULI VENEZIA GIULIA 5

TRENTINO ALTO ADIGE 4

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it