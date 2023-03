Ricambio generazionale in agricoltura, Confeuro accoglie la proposta di Carloni

ROMA – Per Andrea Michele Tiso, Presidente di Confeuro: “L’attenzione verso le nuove generazioni che si vogliono avvicinare al primo settore deve essere sempre massima. Accogliamo con favore dunque la Pdl, presentata dal presidente della Comagri Camera, Mirco Carloni, volta a favorire il ricambio generazionale”.

“Supportiamo il provvedimento che agevola i giovani con il regime fiscale agevolato e l’esonero contributivo. Da sempre sosteniamo i giovani in agricoltura e sappiamo bene quanto sia difficile per chi inizia riuscire ad andare avanti nonostante gli alti costi iniziali. Questa proposta del Governo va nella giusta direzione, puntando a valorizzare il primo settore e a renderlo più d’appeal per le nuove generazioni”, conclude il Presidente di Confeuro.

