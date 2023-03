Sovranità alimentare, Centinaio: Ricerca e innovazione per qualità agricoltura Made in Italy, contro cibi sintetici

Savigliano (CN) – Cosa vuol dire sovranità alimentare per il vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio?

Lo ha spiegato Centinaio alla MAG – Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano (CN): “Significa innanzitutto difendere i nostri prodotti di qualità da chi pretenderebbe di sostituirli con robaccia come la carne e il latte sintetici. Significa – ha detto Centinaio – che la bistecca viene dagli animali e non da un laboratorio e il pane è fatto con il grano o altri cereali, non certo con i grilli. Significa difendere il made in Italy agroalimentare da chi vorrebbe imporre etichette fasulle e però permette la vendita di prodotti di scarsa qualità, che imitano nel nome le nostre eccellenze.

Ma qui ho avuto anche la conferma di un settore che ha voglia e capacità di modernizzarsi, di investire in innovazione meccanica e digitale.

Non mi stancherò mai di dire che chi guarda all’agricoltura come a un settore ‘antico’ non ha capito niente: ricerca, tecnologia, formazione sono gli ingredienti che rafforzeranno il made in Italy agroalimentare nel mondo. E nessuno potrà mai competere con quello che siamo in grado di produrre”.

