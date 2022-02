Nutriscore. Centinaio: Folle proposta su bevande alcoliche. Macron è d’accordo?

ROMA – “Vorrei sapere cosa pensa Macron dell’ultima proposta lanciata dagli ideatori del Nutriscore, che adesso suggeriscono di mettere addirittura una F nera a tutte le bevande che contengono una quantità anche minima di alcool. Il presidente francese è d’accordo?”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio.

“Neanche un mese fa – ricorda il sottosegretario – proprio Macron ha firmato un lungo elogio del vino, definendolo parte integrante dell’essere francesi e inscindibile dalla loro arte di vivere. Il capo dell’Eliseo ha anche ricordato come sia centrale nell’economia con 500 mila posti di lavoro diretti e indiretti legati alla filiera e che i francesi oggi bevono meno ma meglio.

Siamo davanti all’ennesima follia di un’etichetta che già promuove cibi ultra processati, penalizzando invece alimenti naturali e salutari come l’olio evo, o eccellenze dei territori come i prodotti a denominazione d’origine, senza tenere in considerazione le quantità consumate.

Il vino, in Francia così come per noi, è espressione di cultura e dei territori, è parte della Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco oltre che una voce importante dell’economia italiana che nel 2021 ha fatto registrare cifre da record, superando i 7 miliardi di euro di export. Va promosso un consumo moderato e consapevole, non discriminato in modo ottuso un intero settore”, conclude Centinaio.

GUARDA ANCHE

VIDEO / Centinaio (Mipaaf): Nutriscore non è la soluzione. Su Prosek Europa tuteli produttori italiani

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it