Spagna. 2.100 nuovi coltivatori, riso e pomodoro da industria riceveranno aiuti straordinari per poco più di 4,5 milioni di euro

ROMA – Il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione spagnolo ha pubblicato una nuova delibera che concede aiuti a 2.094 proprietari di aziende agricole produttrici di terreni asciutti, riso e pomodori da industria, per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, per compensare le difficoltà dovute alla siccità e alle la guerra in Ucraina.

Gli aiuti verranno depositati sui conti bancari degli agricoltori entro la fine di settembre.

Con questo nuovo pagamento, l’importo degli aiuti di Stato straordinari già versati dal Governo sale a 268,6 milioni di euro, di cui hanno beneficiato 137.252 agricoltori, che rappresentano il 99,9% del bilancio totale di questa linea.

I proprietari che figurano nella nuova delibera sono quelli comparsi in quella provvisoria dello scorso luglio e che sono in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali. Si tratta di titolari a cui non è stato possibile concedere aiuti in precedenza perché non erano stati completati i controlli della Politica Agricola Comune (PAC) corrispondenti alla campagna 2023.

L’elenco dei proprietari di aziende agricole che soddisfano i requisiti di aiuto, insieme al numero di ettari ammissibili e l’importo dell’aiuto da ricevere possono essere consultati nella bacheca della sede elettronica del Fondo Agrario di Garanzia spagnolo (FEGA) . .

La distribuzione per comunità autonome della presente risoluzione è la seguente:

Comunità AutonomaIntestazione della tabella N. titolariIntestazione della tabella Importo (€)Intestazione della tabella Andalusia 436 769.185 Aragona 263 523.081 Isole Baleari 55 39.377 Castiglia-La Mancia 561 1.666.289 Castiglia e León 46 117.778 Catalogna 17 26.312 Estremodura 355 695.200 Madrid 47 181.891 Murcia 126 211.326 Navarra 42 126.041 i Paesi Baschi 3 2.517 La Rioja 45 50.221 Valenzano C. 98 116.780 TOTALE 2.094 4.525.998

Nota: gli aiuti sono assegnati all’AC in cui viene gestita la domanda unica PAC 2023.

