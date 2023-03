ROMA – Il turismo enogastronomico dell’Ucraina prima della guerra. La speranza di ripartire da vino e agroalimentare.

Poiché il 2020 è stato a livello globale e in Ucraina dedicato al turismo rurale, l’Organizzazione nazionale del turismo ucraino, con il sostegno del Programma di economia competitiva USAID, ha prodotto una serie di video promozionali sul turismo rurale, che mostra diversi luoghi e attività che i turisti possono ordinare durante il loro viaggio, promuovendo l’Ucraina come paese bello, economico e sicuro per i turisti di tutto il mondo.

Questo video promuove il turismo enogastronomico, che è anche un tipo chiave di turismo rurale per l’Ucraina ed è diventato famoso negli ultimi anni in molti paesi europei.

La cultura di servire cibo e bevande per i viaggiatori diventa sempre più forte ogni anno in Ucraina. Produttori di vino, formaggio e carne, ristoratori e tour operator lavorano a stretto contatto alla creazione delle cosiddette rotte e reti del vino e del gusto in molte regioni dell’Ucraina. Questo video mostra un turista italiano che si innamora dell’Ucraina e dell’ospitalità locale.

In risposta alla pandemia di COVID-19, NTOU consiglia di visitare luoghi e utilizzare compagnie di viaggio e fornitori certificati da WTTC | Francobollo viaggi sicuri NTOU.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it