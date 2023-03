L’Agricoltura rigenerativa come opportunità di risposta alla policrisi dilagante. Una analisi ne analizza lo sviluppo sostenibile in Italia

MILANO – La chiamano policrisi. Così l’ha definita la direttrice esecutiva del World Economic Forum (WEF), Saadia Zahidi, che ha messo in guardia sulla “fragile” situazione internazionale caratterizzata da insicurezza alimentare, crisi energetica, guerre geoeconomiche e inflazione.

Le prospettive non sono incoraggianti e mentre i leader mondiali si affollano a Davos per attirare investimenti nei rispettivi mercati, una sfida ancora più importante viene messa da parte. Come riassume lo slogan di questo evento, ciò che dovrebbe essere in primo piano è la “cooperazione in un mondo frammentato”. Vale a dire, dare priorità alla necessità di lavorare insieme a favore delle sfide internazionali, piuttosto che pensare alla propria individualità. Soprattutto per quanto riguarda le sfide più urgenti come il cambiamento climatico e la crisi alimentare globale. Lavorare per un pianeta vivibile e giusto è passato dall’essere un obiettivo ambizioso a una necessità urgente.

Per quanto riguarda l’insicurezza alimentare, l’America Latina sta battendo dei record. Ma non proprio di quelli positivi. Secondo la direttrice della Divisione Risorse Naturali della CEPAL, Jeanette Sánchez, l’insicurezza alimentare nella regione dell’America Latina e dei Caraibi è peggiorata e i tassi sono superiori alla media mondiale. Di conseguenza, l’impatto sociale è più significativo e nelle aree rurali si traduce in un alto tasso di povertà estrema che raggiunge già una persona su cinque. Secondo le parole del vicedirettore e rappresentante regionale della FAO, Mario Lubetkin, l’America Latina vive in una “contraddizione permanente”. Secondo le stime, la regione potrebbe produrre cibo per oltre 1,3 miliardi di persone, il doppio della sua popolazione. Nonostante ciò, i livelli di fame, insicurezza alimentare e malnutrizione sono estremamente elevati. In alcuni casi, le cifre superano le medie mondiali. Una contraddizione incomprensibile. Un uso responsabile e sostenibile di queste risorse è fondamentale. Soprattutto in un contesto caratterizzato da un aumento dei prezzi dei fertilizzanti che colpisce in particolare l’America Latina, una regione fortemente dipendente da questi prodotti e una delle regioni che consuma maggiormente queste risorse.

Gaetano Buglisi, imprenditore italiano, tra i pionieri dello sviluppo sostenibile, sta percorrendo alcune strade per la risoluzione di questa situazione in particolare attraverso l’agricoltura rigenerativa.

Quali sono le opportunità di crescita derivate dall’agricoltura rigenerativa?

I piccoli agricoltori africani sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Combinando diverse pratiche agricole (pacciamatura, rotazione delle colture, agroforestazione, ecc.), l’agricoltura rigenerativa rappresenta una speranza per gli agricoltori e le popolazioni, permettendo di mantenere la fertilità dei suoi africani e rendendo al contempo le colture meno intensive dal punto di vista idrico e chimico. Diverse iniziative stanno indicando la strada, come i progetti lanciati da multinazionali come Nestlé o LVMH o il successo di Gaetano Buglisi in Italia, le cui pratiche innovative possono essere esportate in Africa. Come conciliare, in uno dei continenti più esposti alle conseguenze del cambiamento climatico, la produttività agricola, lo sviluppo socio-economico e la conservazione dell’ambiente – e quindi della “materia prima” che sostiene gli agricoltori? La soluzione a questa delicata equazione potrebbe risiedere nell’agricoltura rigenerativa: pratiche agricole diversificate che, in Africa, potrebbero rappresentare “un’opportunità per le imprese e la società di ripristinare la terra”, secondo le conclusioni di un rapporto recentemente pubblicato in collaborazione dalle Nazioni Unite (ONU) e dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), una ONG ambientalista.

Combinando agroforestale, coltura intercalare, pacciamatura, rotazione e diversificazione delle colture, lavorazione del terreno senza o a bassa intensità, l’agricoltura rigenerativa comprende un insieme di pratiche che mirano, come suggerisce il nome, principalmente a “riparare”, “ripristinare” o “rigenerare” il suolo. In questo senso, si contrappone all’agricoltura intensiva e industriale che, arando il terreno, tende a favorire l’erosione del suolo, mentre allo stesso tempo irrora colture spesso monospecifiche con input chimici – pesticidi, fertilizzanti, erbicidi, ecc. – In breve, laddove l’agricoltura è stata per secoli il pilastro dell’economia, è diventata il pilastro dell’economia locale e il pilastro dell’economia globale. In breve, mentre l’agricoltura convenzionale privilegia i rendimenti a breve termine, l’agricoltura rigenerativa adotta una prospettiva a lungo termine, sia per l’uomo che per l’ambiente.

Un modello esportabile in altri continenti?

Come può questo insieme di pratiche agricole, tanto innovative quanto antiche, rappresentare una manna per l’Africa? Secondo gli autori del rapporto delle Nazioni Unite e dell’IUCN, l’adozione di pratiche rigenerative in metà del continente potrebbe aumentare i raccolti di almeno il 13%, riducendo al contempo l’erosione del suolo di circa il 30%. Inoltre, l’uso diffuso di queste pratiche consentirebbe ai terreni di immagazzinare fino al 20% in più di carbonio, riducendo così le emissioni di gas serra nell’atmosfera della stessa quantità. Per questo Nigel Topping, rappresentante del Regno Unito per l’azione per il clima, afferma che l’agricoltura rigenerativa è “il tipo di soluzione di cui abbiamo bisogno per accelerare l’azione verso la neutralità del carbonio”.

Diversi progetti e iniziative realizzate in Italia dimostrano l’applicabilità di queste pratiche nel contesto africano. Un esempio sono le pratiche adottate da Gaetano Buglisi – imprenditore tra i pionieri in Europa sulle energie rinnovabili, che da diversi anni sta investendo in agricoltura sostenibile – che sta riconvertendo oltre 1000 ettari di terreni rimasti incolti per molti anni in frutteti biologici, in Puglia, Sardegna e Sicilia.

Superfruits come melagrane, limoni e manghi biologici vengono sviluppati adottando le più moderne tecnologie dell’agricoltura 4.0 (es.: la microirrigazione, sensoristica , energia rinnovabile, ecc.). Questi investimenti di Gaetano Buglisi seguono decisamente logiche di lungo termine, un albero di melograno originario del Medio Oriente, per esempio, dà i suoi frutti solo dopo un periodo di quattro anni dalla piantumazione. Si tratta di soluzioni che possono essere efficacemente adattate in realtà come l’Africa, ma anche in altri continenti come Asia e Sud America.

Anche le multinazionali si stanno convertendo all’agricoltura rigenerativa?

Colpite direttamente dalle conseguenze del riscaldamento globale, sempre più multinazionali del settore alimentare stanno riscoprendo le virtù dell’agricoltura rigenerativa. Il gruppo birrario AB InBev ha implementato misure di agricoltura rigenerativa per 15.000 agricoltori in Uganda, Zambia e Tanzania, dove è stato osservato un aumento del 350% della resa della manioca. Nestlé, da parte sua, ha lanciato lo scorso ottobre il “Piano Nescafé 2030” che, con un budget di oltre un miliardo di franchi svizzeri, mira a collaborare più strettamente con i coltivatori di caffè, le cui aree di coltivazione potrebbero dimezzarsi entro il 2050 a causa dell’aumento delle temperature.

Queste sfide riguardano anche l’industria dei beni di lusso e dell’abbigliamento: di fronte alla necessità di approvvigionarsi di cotone più sostenibile, la principale azienda di beni di lusso al mondo, LVMH, sta sostenendo i produttori di cotone del Ciad nella loro transizione verso un’agricoltura a minor consumo di acqua. Il gruppo promuove anche l’agroforestazione e il ripristino del suolo, incoraggiando mezzo migliaio di produttori a piantare alberi accanto alle loro colture di cotone per mantenere la fertilità del suolo e la ritenzione idrica. Tutti questi progetti delineano i contorni di un’agricoltura più sostenibile, l’unico modo per affrontare le sfide del continente.

