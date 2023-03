Extravergine d’oliva: la denominazione Olio Campania è Igp. Caputo: Ora rafforzamento brand e competitività

NAPOLI – La denominazione “Olio Campania” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte esclusivamente in Campania.

Il clima della regione, caratterizzato da estati secche e calde, è fortemente vocato all’olivicoltura. Accanto ai fattori ambientali, anche quelli più direttamente legati all’azione dell’uomo, come le tecniche agronomiche e le tecniche estrattive, hanno contribuito alla qualità dell’olio della Campania. La reputazione della denominazione “Olio Campania” poggia sullo stretto e antico legame fra territorio, olivo, olio e olivicoltura, tuttora emblematico della regione Campania.

La nuova denominazione sarà aggiunta all’elenco dei 1.617 prodotti agricoli già protetti. L’elenco di tutte le indicazioni geografiche protette è disponibile nella banca dati eAmbrosia. Maggiori informazioni sono disponibili online sui regimi di qualità e sul portale GIView.

ASSESSORE CAPUTO, UN’ALTRA ECCELLENZA DELLA NOSTRA CAMPANIA OTTIENE IL RICONOSCIMENTO DA BRUXELLES

“Il riconoscimento dell’IGP per l’Olio di Oliva Campania rappresenta uno straordinario risultato per il settore agroalimentare della nostra regione. L’ennesima affermazione per un prodotto di eccezionale qualità che da oggi viene iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” ha commentato Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Il settore olivicolo in Campania è in forte espansione e rappresenta già circa il 10% della produzione italiana. Con il riconoscimento IGP Campania prende il via un progetto di ristrutturazione del settore e di rafforzamento della filiera che deve partire dalle criticità dimensionali delle nostre aziende per favorire, attraverso azioni di marketing, una migliore percezione dell’Olio campano sui mercati nazionali e internazionali.

Un risultato ottenuto grazie al lavoro del Comitato promotore Olio IGP Campania, presieduto da Raffaele Amore che ringrazio per il lungo lavoro svolto in questi anni. Le grandi sfide si vincono solo con azioni di ampio respiro e strutturali. Ora l’Olio IGP Campania – conclude l’assessore regionale Nicola Caputo – va sostenuto con forza per dare maggiore competitività e riconoscibilità del settore nell’ottica di rafforzamento del brand Campania”.

