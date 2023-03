Pizza napoletana, Georgofili: il cornicione bruciacchiato non è cancerogeno

FIRENZE – Amanti della pizza napoletana di tutto il mondo ecco un’ottima notizia.

Il cornicione un po’ bruciacchiato e più cotto, non è cancerogeno e quindi non nocivo per la salute. E’ in sintesi, quanto è emerso, dal convegno organizzato oggi a Firenze dall’Accademia dei Georgofili, dedicato alla “Pizza napoletana tra tradizione e innovazione”.

Per Mauro Moresi dell’Accademia dei Georgofili “la pizza napoletana è sicura, non porta problemi nella parte che definiamo più ‘bruciacchiata’ . Questo perché la quantità di acrilammide nel prodotto e nel bordo, ovvero la parte più esposta a temperatura alte, è bassa: ciò viene dimostrato dai gruppi di ricerca dell’Università di Napoli e della Tuscia. Il motivo è legato al tempo di cottura della pizza nel forno a legna, molto basso, in genere sui 90 secondi. Quindi possiamo affermare con certezza che la pizza napoletana è sicura”.

“Abbiamo fatto questi studi insieme ad altri colleghi ma poi sulla manualità e sulla riproducibilità dei campioni abbiamo avuto la collaborazione di Enzo Coccia, uno dei più famosi pizzaioli italiani, che è venuto per diverse settimane a preparare i campioni – ha precisato Paolo Masi, professore dell’Università di Napoli Federico II -. Gli studi dimostrano che la superficie della pizza che si brucia è inferiore al 3% sulla quantità di peso e non per unità di superficie. Quindi possiamo mangiare tranquillamente la pizza”.

SCARICA le sintesi del convegno Georgofili_Pizza_Napoletana

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it