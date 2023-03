Unesco. Centinaio (Lega): candidatura cucina italiana è giusto riconoscimento

ROMA – “La cucina italiana merita di essere iscritta tra i patrimoni immateriali dell’umanità dell’Unesco.

Sono felice che il governo abbia proposto questa candidatura, che ho sempre sostenuto, e mi auguro che possa avere un esito favorevole. Ho detto più volte che per me i nostri chef e i nostri cuochi sono tra i migliori ambasciatori del Made in Italy. Attraverso le loro creazioni esportiamo le eccellenze agroalimentari che il nostro Paese produce e la straordinaria capacità di trasformarle e portarle sulle tavole di tutto il mondo. Considerare tutto ciò patrimonio dell’umanità sarebbe un giusto riconoscimento per la cultura gastronomica italiana e mediterranea”.

Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).

Leggi anche

La cucina italiana patrimonio Unesco. Al via la candidatura alla lista dei beni immateriali

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it