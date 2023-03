Zootecnia. Carlo Ricagni nuovo Presidente della Centrale del Latte di Alessandria e Asti

ALESSANDRIA – Si è riunito il 27 marzo il nuovo Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte di Alessandria e Asti il quale ha deliberato la nomina di Carlo Ricagni quale Presidente. Carlo Ricagni, 71 anni, laureato in Giurisprudenza, ha un curriculum di lungo corso nel sistema dell’agricoltura piemontese; è membro di giunta della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, dove presiede la Commissione Prezzi, e membro del CdA della Fondazione Agrion.

Dichiara Ricagni: “Questa elezione segue i primi 15 mesi di incarico alla mia vicepresidenza. Come da incarico di chi ci ha proposto e nominato in Consiglio di Amministrazione, ci poniamo come obiettivo la realizzazione, entro il mese di giugno, di un progetto sostenibile per il rilancio della Centrale del Latte di Alessandria e Asti. Nonostante i punti di vista differenti che sono emersi tra i soci nelle ultime settimane, il nuovo CdA e la mia Presidenza saranno rappresentativi di tutte le componenti sociali, con il fine di operare per lo sviluppo dell’attività, nell’interesse del territorio e di tutti i dipendenti e i collaboratori della Centrale. Abbiamo ben presente che questa costituisce uno degli elementi fondamentali dell’economia e della storia della nostra provincia. Allo stesso modo, abbiamo in considerazione il lavoro svolto dal precedente Consiglio, che si è trovato ad affrontare momenti estremamente difficili per le imprese. Opereremo inoltre per valorizzare il patrimonio di professionalità che già fa parte della Centrale del Latte”.

