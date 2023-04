Bonifiche Ferraresi e Deutz-Fahr stringono un accordo per la tecnologia

JOLANDA DI SAVOIA (FE) – Si è svolto oggi presso la sede di BF Spa a Jolanda di Savoia l’evento congiunto organizzato da BF – il più importante gruppo agroindustriale italiano – e SDF – multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine da raccolta e motori diesel, per celebrare la partnership tra i due attori e la consegna di 20 mezzi a marchio DEUTZ-FAHR e SAME.

All’evento hanno partecipato il Presidente e l’Amministratore Delegato di BF Spa Michele Pisante e Federico Vecchioni, l’Amministratore Delegato di SDF Lodovico Bussolati, l’Assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, il Sindaco di Jolanda di Savoia Paolo Pezzolato, il Segretario Generale e il Presidente della Coldiretti Enzo Gesmundo e Ettore Prandini, l’Amministratore Delegato di Consorzi Agrari d’Italia Gianluca Lelli e l’Amministratore Delegato di IBF Servizi – Agronica Roberto Mancini.

I due attori – leader nei loro rispettivi settori e accomunati da una visione altamente innovativa e tecnologica dell’agricoltura e delle applicazioni in campo – collaborano ormai in maniera continuativa da agosto 2020. Una partnership che si è poi rinforzata ulteriormente negli anni successivi e che vede nella giornata odierna un’ulteriore importante tappa: la consegna di 20 macchine rappresenta infatti una delle maggiori commesse nel settore in termini di quantità e qualità dei mezzi.

In particolare, i nuovi DEUTZ-FAHR Serie 9 TTV, Serie 8 TTV, Serie 7 TTV, Serie 6C TTV e RVshift rappresentano la massima espressione della tecnologia applicata all’ambito agricolo grazie alle sofisticate soluzioni innovative che comprendono i motori Stage V, le trasmissioni ad alto rendimento e la connettività avanzata. L’obiettivo è permettere all’azienda agricola di tracciare ogni operazione colturale in ottica di produzione sostenibile, avendo sempre sotto controllo tutti i parametri di funzionamento delle macchine e potendo definire interventi di manutenzione programmata.

I SAME Explorer 95 GS e Frutteto 105 LS sono storicamente i modelli aziendali e specializzati più apprezzati dagli agricoltori per la loro versatilità ed efficienza. Le loro caratteristiche vincenti potranno essere riconosciute anche nelle aziende agricole di BF SpA.

Da oggi sui trattori SDF in dotazione a Bonifiche Ferraresi sarà possibile usufruire di servizi dedicati all’interno della piattaforma di gestione dell’azienda agricola di AGRONICA. Dalla piattaforma AGRONICA sarà infatti possibile collegarsi alla flotta aziendale per inviare mappe di prescrizione per semina, nutrizione e molte altre operazioni. Non solo, la piattaforma sarà in grado di registrare tutte le operazioni nei campi, generando report sulla sostenibilità e sui costi della gestione. Nei prossimi mesi quanto testato sui mezzi in dotazione a BF sarà disponibile per il mercato grazie all’accordo di collaborazione siglato tra IBF Servizi (titolare del brand AGRONICA) e SDF. La collaborazione prevede inoltre che tutti i clienti SDF potranno usufruire in via privilegiata dei servizi di precision&smart farming e di digitalizzazione offerti da IBF Servizi.

“Il progetto di partnership industriale e tecnologica tra BF Spa e SDF ha confini e caratteristiche che vanno ben oltre la sola meccanizzazione che oggi siamo orgogliosi di presentarvi attraverso la consegna di 20 nuove macchine, ma interessa un insieme di attività atte all’implementazione dell’innovazione in agricoltura a cominciare dalla digitalizzazione dei cicli produttivi.” ha dichiarato Federico Vecchioni – Amministratore Delegato del Gruppo BF SpA, che ha così proseguito – “L’accordo prevede investimenti comuni in R&S che si concretizzeranno nell’evoluzione e sviluppo del Campus e delle iniziative ad esso correlate, che avranno come obiettivo la formazione dei professionisti del domani e la qualificazione continua dei tecnici di oggi.”

“La collaborazione fra SDF e BF Spa rappresenta la sinergia fra due realtà italiane, internazionali e leader nei rispettivi settori, unite da una visione innovativa dell’agricoltura e complementari nella filiera, dalla meccanizzazione al campo.” – ha commentato Lodovico Bussolati, Amministratore delegato di SDF – “Una partnership di alto valore strategico che combina la realizzazione di trattori, connessi e dotati di servizi digitali tecnologicamente avanzati, a uno sforzo di ricerca congiunto che permetterà di sviluppare soluzioni di smart farming sempre più innovative. Tutto ciò con lo scopo di rendere le lavorazioni in campo più efficienti dal punto di vista economico-produttivo e più efficaci in termini di sostenibilità così come di tutela dell’ambiente e dei paesaggi rurali”.

L’alleanza tra BF Spa e SDF – oltre alla consegna odierna – prevedrà altri importanti evoluzioni sia per quanto riguarda ulteriori forniture di mezzi ad alto valore tecnologico per le altre realtà produttive del Gruppo BF Spa, in Italia e all’esterno dove il Gruppo è già impegnato in progetti di agricoltura sostenibile dedicati al food e al no-food, sia in progetti legati alla formazione all’interno del Campus di BF Spa. Tali percorsi saranno focalizzati alla formazione, ad esempio, per gli operatori per tutta la componentistica dell’agricoltura di precisione, ma più in generale all’accrescimento professionale nel settore dell’agroindustria in una logica di altissima qualificazione per i tecnici di oggi e di domani.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it