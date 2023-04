L’innovazione di Syngenta nei broccoli per coprire tutti i cicli

MILANO – A livello mondiale, Syngenta Vegetable Seeds riveste un ruolo da protagonista nel mercato delle brassiche, un segmento sul quale l’azienda focalizza il proprio impegno nel proporre un’offerta di valore per i diversi player della filiera e per i consumatori finali.

In particolare, data la sua centralità nel contesto del sud ovest europeo, con ampie superfici coltivate in Italia e Spagna, è nel segmento del broccolo che Syngenta investe da anni in ricerca e miglioramento genetico. L’obiettivo principale è quello di selezionare le varietà che garantiscano elevate performance nei differenti periodi dell’anno e in differenti condizioni climatiche e che, al tempo stesso, possano garantire resistenze dal punto di vista fitopatologico e una gestione agronomica semplificata di tutte le fasi della coltivazione, dalla produzione alla raccolta. Tali aspetti sono fondamentali in un contesto di mercato in continuo mutamento.

Grazie a questo intenso lavoro di ricerca e sviluppo, a breve Syngenta Vegetable Seeds arriverà a coprire i cicli più importanti con broccoli di elevata qualità come l’ultimo introdotto GONGGA, al secondo anno di commercializzazione in Italia e ideale per le raccolte tardive di marzo e aprile, e MONRELLO, un broccolo compatto con grana fine, che si consolida il riferimento di mercato per i trapianti di settembre.

GONGGA si presenta con una testa a cupola, buona vigoria ed è omogeneo in fase di raccolta; inoltre, il suo peso specifico elevato lo rende adatto al mercato fresco e a quello dell’industria. A queste caratteristiche di rilievo per i produttori e gli attori della filiera, se ne aggiungono altre due di primaria importanza: un colore verde brillante che, a differenza di altre varietà sul mercato, persiste anche nei mesi di marzo e aprile (vedi foto allegata), e una raccolta concentrata e omogenea che permette di ridurre sensibilmente i costi di manodopera.

“A conferma dell’orientamento al mercato e della costante capacità di innovazione dell’azienda, nel segmento del broccolo presto arriveranno altre nuove introduzioni con particolare focus sui trapianti precoci e sul segmento di ottobre”, afferma Dario Antonante, product development specialist brassiche SWE. “L’obiettivo è quello di svecchiare l’immagine della coltura delle brassiche, grazie all’introduzione di nuove tipologie di prodotto accattivanti e sostenibili e alla proposta di nuove soluzioni di consumo in grado di conquistare ampie fasce di consumatori”.

