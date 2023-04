Made in Italy. Ambrosi (FdI): Voto su Regolamento Dop a Strasburgo, successo per Trentino Alto Adige e tutta Italia

ROMA – “L’approvazione unanime in Commissione Agricoltura del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui prodotti Dop e Igp è un successo per il nostro Trentino-Alto Adige così ricco di prodotti di qualità e per l’Italia intera, oltre a essere specificamente una straordinaria notizia per il comparto agricolo e imprenditoriale della nostra Nazione”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

“L’italian sounding – prosegue – è una piaga terribile per le nostre eccellenze alimentari perché falsifica il made in Italy, indebolisce intere filiere, sottraendo decine e decine di miliardi di euro alle nostre aziende e alla nostra economia.

Grazie a questo regolamento saranno inaspriti i controlli e incrementate le misure di contrasto a quelle merci, come la mozzarella, il vino e la pasta, che sembrano fatte in Italia ma che in realtà di italiano non hanno nulla. Il governo ha a cuore la qualità dei prodotti agroalimentari e, grazie al lavoro del ministro Lollobrigida, consumatori e imprese saranno sempre di più tutelati e valorizzati”.

