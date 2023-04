Zootecnia. Martinelli (Assosuini): Da Burioni fake news su uso antibiotici in allevamento con i soldi dei contribuenti. Vada in procura

ROMA – “Durante la puntata di Che Tempo Che Fa dello scorso 16 aprile, il professore Ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni, ha lanciato un affondo sul tema dell’impiego degli antimicrobici negli allevamenti: ‘L’utilizzo degli antibiotici per aumentare il peso gli animali’, con conseguenti gravi rischi per la salute umana.

Colpisce che un medico che tanto si è speso tanto contro le chiacchiere da bar nella scienza diffonda luoghi comuni in TV con i soldi del Canone”, dichiara Elio Martinelli, Presidente di Assosuini: “In particolare quando a “Che Tempo che Fa” Burioni si scaglia contro gli antibiotici usati per far aumentare di peso i maiali, dimentica di dire che è una pratica vietata in Italia da quasi venti anni. Sarebbe come raccomandarsi di stare attenti al metanolo nel vino o ai metalli nei vaccini. Queste fake news sul mondo alimentare danneggiano chi, come gli allevatori, si impegna per lavorare in modo corretto”.

“Se Burioni ha notizie specifiche e attuali di abusi come quelli raccontati, le porti in procura – aggiunge Martinelli -. “Se sta solo facendo quattro chiacchiere in libertà si rilegga i suoi libri sui danni fatti da chi parla senza cognizione di causa. Spero che la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Agricoltura intervengano a tutela del comparto. Il silenzio in materia non è una strategia che funziona. Come Assosuini, chiediamo dunque una rettifica pubblica di quanto affermato in trasmissione.”

