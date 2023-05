Giornate in Campo. Focus su tecniche e strumenti per massimizzare produzione cereali in Italia

ROMA – Presentare le soluzioni per aumentare la produzione di grano duro e tenero italiano con un occhio a sostenibilità e cambiamento climatico, a partire dalla siccità, mantenendo elevati standard di qualità dei cereali.

È questo l’obiettivo de “Le Giornate in Campo 2023”, organizzate nel mese di maggio da CAI – Consorzi Agrari d’Italia, SIS (Società Italiana Sementi), e IBF Servizi/Agronica in sette dei cinquanta campi sperimentali gestiti su tutto il territorio nazionale.

L’evento rappresenta uno dei momenti istituzionali più importanti per i tre partner, ma anche un’occasione per presentare direttamente agli agricoltori i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo svolta nel corso dell’anno: dallo studio del terreno alla scelta del seme, dalle strategie di difesa alla concimazione, dall’agricoltura di precisione e irrigazione alla raccolta.

Alla luce delle incertezze dovute al cambiamento climatico, alla siccità e all’aumento dei costi di produzione che non viene compensato dai prezzi dei prodotti agricoli in costante ribasso da qualche settimana, nonostante gli aumenti dei costi finali dei prodotti al consumatore, il focus 2023 è incentrato su tecniche e strumenti per massimizzare la produzione di cereali in Italia coniugando qualità del prodotto, sostenibilità ambientale ed equilibrio economico delle imprese.

Le Giornate in Campo 2023 si struttureranno in un ciclo di sette appuntamenti, che partiranno a Tarquinia (Viterbo) il 4 maggio, per poi proseguire il 10 maggio da Foggia, il 17 maggio a Tolentino (Macerata), il 18 maggio a Spinazzola (BT), il 20 maggio ad Arquà Polesine (Rovigo), il 30 maggio a Grosseto. L’evento clou è senza dubbio quello del 24 maggio a Poggio Renatico presso la tenuta La Pioppa – entrata due anni fa nel perimetro di produzione di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, con oltre 10.000 ettari di SAU nazionale (Superficie Agricola Utilizzata).

Calendario appuntamenti:

• 4 maggio 2023 dalle 14 alle 18 – Tarquinia

• 10 maggio 2023 dalle 14 alle 18 – Foggia

• 17 maggio 2023 dalle 14 alle 18 – Tolentino

• 18 maggio 2023 dalle 14 alle 18 – Spinazzola

• 20 maggio 2023 dalle 10 alle 18 – Arquà Polesine (Rovigo)

• 24 maggio 2023 dalle 10 alle 18 – Poggio Renatico (Ferrara)

• 30 maggio 2023 dalle 10 alle 18 – Grosseto

comunicazione@consorziagrariditalia.it

www.consorziagrariditalia.it

